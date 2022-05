चंडीगढ़: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने देश विरोधी हरकतें करने वालों को दो टूक कहा है कि ऐसे लोग कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब (Kangana Ranaut On Khalistan) नहीं हो पाएंगे. अपनी आने वाले फिल्म धाकड़ की प्रमोशन के लिए चंडीगढ़ पहुंची कंगना ने कहा (Kangana Ranaut in Chandigarh) आजकल जो भी आपराधिक गतिविधियां हो रही हों फिर चाहे वो खालिस्तानी हो या जिहादी, ऐसे मामलों से सरकार को सख्ती से निपटना (kangana ranaut on khalistani) चाहिए.

पंजाब भारत का था, है और रहेगा- कंगना ने कहा कि (Kangana Ranaut on Punjab) कोई भी उठकर देश का हिस्सा मांग लेता है. ऐसे लोग आंतकी हैं जिन्हें विदेशों से फंडिंग हो रही है. देश की आम जनता कभी भी इनके साथ ना रही है और ना कभी होगी. हमें अखंड भारत की जरूरत है, ये देश एक शरीर की तरह है. कोई इसका हाथ, पैर या कोई भी अंग मांगे तो काटकर नहीं दिया जा सकता. यहां का हर राज्य भारत का है, इसलिये पंजाब भारत का था, है और रहेगा.

फिल्म धाकड़ की प्रमोशन के लिए चंडीगढ़ पहुंची थी कंगना रनौत

सरकार ले सख्त एक्शन- गौरतलब है कि बीते दिनों हिमाचल विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे मिले थे, इसके साथ ही दीवार पर खालिस्तान भी लिखा गया था. ऐसे ही मामले पंजाब से भी सामने आए थे और पुलिस ने आतंकी कनेक्शन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी किया था. पंजाब में पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर भी बीते दिनों ग्रेनेड से हमला किया गया था. खालिस्तान पर कंगना रनौत ने कहा कि खालिस्तानी हो या फिर जिहादी (take action against khalistanis or jihadis) उसके खिलाफ सरकार सख्ती से एक्शन ले.

पॉलिटिक्स में नहीं आ रही- कंगना अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं और कई बार उनके राजनीति में आने को लेकर कयास लगाए जाते रहे हैं. चंडीगढ़ में भी पत्रकारों ने उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को लेकर सवाल पूछा तो कंगना ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मैं एक एक्ट्रेस के रूप में अच्छा काम कर रही हूं और इसी किरदार में समाज तक अपनी बात पहुंचा रही हूं. मैं देश के पक्ष में बोलती हूं इसलिये लोगों को लगता है कि मैं राजनीति में जाउंगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कंगना ने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आ रही हूं, मेरी लगातार फिल्में आ रही हैं और मैं इसी में खुश हूं.

फिल्म 'धाकड़' की प्रमोशन- कंगना इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ की प्रमोशन (film dhaakad promotion in chandigarh) में बिजी हैं और इसी सिलसिले में वो चंडीगढ़ पहुंची थी. उनके साथ एक्टर अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी मौजूद थे, ये दोनों भी इस फिल्म धाकड़ (Film Dhaakad) में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं. फिल्म 20 मई को रिलीज होगी.

