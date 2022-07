भोपाल। फिल्ममेकर लीना मण‍िमेकलई की डॉक्यूमेंट्री 'काली' के पोस्टर (Kaali Documentary Film Poster Controversy) पर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. हिंदू समुदाय के निशाने पर आईं लीना मणिमेकलाई (Filmmaker Leena Manimekalai) के खिलाफ अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी केस दर्ज हुआ है. बुधवार शाम को हिंदू संगठन ने क्राइम ब्रांच में एडिशनल एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान को आवेदन देते हुए शिकायत की है. जागृति हिंदू मंच (Jagrut Hindu Manch) के संरक्षक डॉ. दुर्गेश केसवानी और संयोजक सुनील कुमार जैन ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया.

फिल्म काली पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान

इन धाराओं में केस दर्ज करने की मांग: फिल्म प्रोड्यूसर पर हिंदू समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उन्हें भड़काने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 (बी), 153 (बी), 295, 295 (ए), 298, 504, 504 (1), 505 (बी), 505 (2) और आईटी एक्ट 66, 67 के अनुसार प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है.

लीना मणिमेकलाई स​जा दिलाकर रहेंगे: डॉ. दुर्गेश केसवानी ने बताया कि 'मां काली (Goddess Kaali) हिंदू समुदाय की आराध्य और पूजनीय देवी हैं. फिल्म प्रोड्यूसर ने फिल्म को चर्चा में लाने के लिए हल्के प्रचार का सहारा लिया है. इसलिए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. पोस्टर में मां को धूम्रपान करते हुए और समलैंगिंकों के समर्थन के चिन्ह युक्त झंडा लिए दिखाया गया है. इससे पूरे हिंदू समुदाय को ठेस पहुंची है'. अधिवक्ता सुनील कुमार जैन ने बताया कि 'लीना मणिमेकलाई को सजा दिलाने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे. ऐसी नजीर पेश करेंगे कि भविष्य में कोई भी इस तरह का घृणित काम करने की हिम्मत न कर सके'.

हिंदू धर्म पर ही क्यों बनती हैं ऐसी फिल्में-मिश्रा: इस पूरे मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म के पोस्टर पर नराजगी जताते हुए कहा कि 'पोस्टर बेहद आपत्तिजनक है. गृहमंत्री ने सवाल करते हुए कहा कि ऐसी फिल्में हिंदू धर्म पर ही क्यों बनाई जाती हैं'. बता दें कि देश के संतों ने फिल्म के बहिष्कार और भारत सरकार से ऐसी फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है.

फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई को 24 घंटे में फिल्म 'काली' का विवादित पोस्टर हटाने व माफी मांगने के लिए कहा था. भोपाल क्राइम में IPC 295 A की धारा में उनके खिलाफ़ केस दर्ज किया गया है. हम कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं. कानून अपना काम करेगा. देवी देवताओं का अपमान हमारी बर्दाश्त से बाहर है. -नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री

ये है विवाद की वजह: डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'काली' के पोस्टर में मां काली के होठों पर जलती हुई सिगरेट दिखाई गई है. वहीं, उनके एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में एलजीबीटी समुदाय का सतरंगा झंडा दिखाया गया है. इन्हीं दो चीजों पर विवाद हो रहा है.(Kaali Movie Poster Controversy) (FIR Against Leena Manimekalai in bhopal) (Home Minister Narottam Mishra statement on film Kali)