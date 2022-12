शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कुछ देर में किए जाने की उम्मीद है, जानकारी के मुताबिक, विधायकों की रायशुमारी के बाद प्रतिभा सिंह के मुकाबले सुखविंदर सिंह सुक्खू ही इस दौड़ में आगे थे. सूत्रों ने जानकारी दी है कि कांग्रेस हाईकमान ने भी उनके नाम पर मुहर लगा दी है. ऐसे में अगले सीएम के लिए उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है. हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक दल की बैठक में शामिल होने से पहले कहा कि आलाकमान ने क्या फैसला किया है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है.

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू.

कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम 5 बजे हिमाचल विधानसभा में होने जा रही है. बैठक में हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे. प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पार्टी के सभी 40 विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे. कयास लगाए जा रहे हैं कि आज होने वाली इस बैठक में सीएम का नाम फाइनल हो जाएगा. (HP Election result 2022) (who is CM in Himachal Pradesh).

बैठक में हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे. प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पार्टी के सभी 40 विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे. कयास लगाए जा रहे हैं कि आज होने वाली इस बैठक में सीएम का नाम फाइनल हो जाएगा. (HP Election result 2022) (who is CM in Himachal Pradesh).

कल की बैठक में क्या हुआ था- इससे पहले शुक्रवार को भी शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी. जिसमें सभी विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और पर्यवेक्षक मौजूद थे. लेकिन इस बैठक में किसी भी नाम पर चर्चा नहीं हुई. बैठक के बाद प्रभारी राजीव शुक्ला ने बताया कि बैठक में सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार आलाकमान को दे दिया है.

आलाकमान आज ले सकता है फैसला- शुक्रवार को शिमला में हुई बैठक के बाद पर्यवेक्षकों ने विधायकों की बात आलाकमान तक पहुंचा दी है. जिसके बाद ऑब्जर्वर औऱ प्रभारी शिमला में ही डटे हुए हैं. पहले कांग्रेस ऑब्जर्वर का दिल्ली जाने का कार्यक्रम था. लेकिन स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए अब वो शिमला में ही रहेंगे. माना जा रहा है कि आलाकमान आज अपना फैसला ले सकता है. विधायक दल की बैठक में सुनाया जा सकता है. जिसके बाद फैसले के मुताबिक उस चेहरे को विधायक दल का नेता चुना जाएगा.

सीएम की रेस में कौन-कौन- बता दें कि कांग्रेस में सीएम की रेस में प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत मुकेश अग्निहोत्री का नाम चल रहा है. शुक्रवार शाम भी शिमला में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. जिसमें एक नाम पर सहमति नहीं बनने के चलते सभी विधायकों ने गेंद हाईकमान के पाले में डाल दी. बैठक में फैसला लिया गया कि हाईकमान जो भी फैसला लेगा, उसी पर अमल किया जाएगा. (Congress CM face in HP)(HP congress meeting).

कांग्रेस पेश कर चुकी है सरकार बनाने का दावा- इससे पहले शुक्रवार को ही कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था. शुक्रवार दोपहर को हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल से मुलाकात करके विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा.

कांग्रेस ने जीती 40 सीटें- हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है. 68 विधानसभा वाले हिमाचल में कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 25 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है. वहीं 3 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई है. 1985 के बाद से हिमाचल में कोई भी पार्टी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है, हर चुनाव के बाद हिमाचल में सत्ता कांग्रेस और बीजेपी के पास आती जाती रही है. लेकिन इस बार बीजेपी ने दावा किया था कि वो इस रिवाज़ को तोड़ेगी लेकिन कांग्रेस ने जीत हासिल कर इस रिवाज को बरकरार रखा है.(Himachal Pradesh Congress leaders meet Governor)(Rajeev Shukla meet Himachal Governor)

ये भी पढ़ें: 'मैं CM की रेस में नहीं', हिमाचल में जारी हंगामा के बीच बोले सुखविंदर सिंह सुक्खू