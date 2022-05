गुरुग्राम: हरियाणा के कई हिस्सों में सोमवार को सुबह हुई बारिश से एक ओर जहां लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है. वहीं, भारी बारिश और तेज तूफान के कारण लोगों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है. साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई भारी बारिश (Rain in gurugram) को देखते हुए जिला उपायुक्त ने एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में कॉरपोरेट ऑफिस और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है. दरअसल गुरुग्राम में सोमवार सुबह हुई बारिश के बाद सड़को पर भारी जलभराव और जाम की स्थिति बनी हुई है. बारिश के साथ आये तूफान में कई जगह पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गये. इसी को देखते हुए जिला प्रसाशन ने ये एडवाइजरी जारी की है.

गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी: गुरुग्राम में सोमवार सुबह तेज हवाओं के साथ आई बारिश के बाद गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर जलभराव की समस्या से लोगों को दो-चार होना पड़ रहा है. गुरुग्राम नगर निगम (Gurugram Municipal Corporation) की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि इस बार बारिश में पानी नहीं भरेगा. लेकिन इन दावों पर उस समय पानी फिर गया जब सुबह बारिश हुई. बारिश के बाद दिल्ली जाने वाले एक्सप्रेसवे के साथ-साथ गुरुग्राम की तमाम सड़कों पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई. पानी के चलते ट्रैफिक सड़कों पर रेंगने लगा. कई जगह हालात इतने बदतर हो गए कि गुरुग्राम जिला प्रशासन को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी. इस एडवाइजरी में कहा गया है कि कॉरपोरेट ऑफिस और प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपने कर्मचारियों से work from home करवाएं.

गुरुग्राम में बारिश बनी मुसीबत.



गुरुग्राम में जलभराव (water logging in gurugram) की हालत पहली बार नहीं हुआ. हर साल बारिश में गुरुग्राम का यही हाल होता है. सोमवार को एक बार फिर मानसून (Rain in gurugram) से पहले की बारिश में ही गुरुग्राम जैसे समंदर बन गया. बारिश ने जहां आम आदमी को झुलसती गर्मी से राहत दी, तो वहीं महज कुछ घंटे की बारिश ने पूरी साइबर सिटी में बाढ़ जैसे हालात बना दिये. पूरे शहर में जगह-जगह जल भराव हो गया है. ऐसे में नौकरी पेशा और दोपहिया वाहन चालकों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

गुरुग्राम में आफत की बारिश.

महज दो घंटे की बारिश जिला प्रशासन के उन तमाम दावों को चिढ़ाती नजर आ रही है जिसके दम पर कहा गया था कि इस बार की बारिश में वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति पैदा ही नहीं होगी. वहीं, स्थानीय लोगों की मानें तो हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर यह दावे किए जाते हैं कि इस साल की बारिश में जल भराव नहीं होगा. अगर होगा तो महज कुछ मिनटों में ही सारा पानी ड्रेनेज के जरिये डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता जमीनी हकीकत से कोसों दूर जरूर नजर आ रही है.

गुरुग्राम में बारिश और तेज तूफान के कारण गिरे पेड़.

सवाल यह उठता है कि गुरुग्राम में हर साल मानसून में जलभराव की स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है. यहां तक कि अंडरपास तक डूब जाते हैं. उसके बावजूद गुरुग्राम जिला प्रशासन से दावों और वादों के अलावा धरातल पर कोई काम नहीं करता. इस बार मानसून अभी नहीं आया है उससे पहले की बारिश में ही ये हालात पैदा हो गये. गुरुग्राम में बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का ऑफिस है. ये शहर साइबर, आईटी से लेकर बीपीओ का हब है. उसके बावजूद जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाती.

गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलजमाव.

पानीपत में तेज तूफान से दीवार गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत, 2 बच्चे घायल: इसके अलावा जिला पानीपत में सोमवार को आया तेज आंधी-तूफान लोगों के लिए जानलेवा बन गया. जिले के गांव गढ़ सरनाई में तूफान के कारण (Garh Sanrai Panipat) एक निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल की दीवार नीचे बनी झुग्गी के ऊपर जा (Wall Fell On Hut In Panipat) गिरी. जिसके कारण झुग्गी में मौजूद दो बच्चों सहित तीन लोग दब गए. तीन में से दो बच्चे हैं जिनकी हालत गंभीर है और दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, तिसरे शख्स राकेश नाथ बच्चों के पिता की अस्पताल में मौत हो (father died 2 children injured in Garh Sanrai) गई. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवाया गया है. बता दें मामला सोमवार सुबह 4:00 बजे का बताया जा रहा है.

रेवाड़ी में बारिश से सुहावना हुआ मौसम: रेवाड़ी जिले में मौसम ने करवट बदल ली (HEAVY RAINFALL IN REWARI) है. जिले में सुबह के समय चली आंधी और तेज बारिश के कारण जगह-जगह सड़कों पर पेड़ गिरने के मामले सामने आए (TREES BROKEN WITH THUNDERSTORM) हैं. वहीं, जिले में बारिश होने से लोगों को कुछ हद तक गर्म मौसम से भी राहत मिली है. लेकिन बारिश के कारण जिले में पेड़ गिरने से कई जगह बिजली की तारे भी टूट गई हैं, जिससे कई हिस्सों में बिजली अभी भी गुल है.

