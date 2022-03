नई दिल्ली: देशभर में होली का त्योहार (Holi festival across the country ) आज हर्षोउल्लास से मनाया जा रहा है. इस पावन अवसर पर एक-दूसरे को बधाइयां देने का सिलसिला जारी है. इसी क्रम में राष्ट्रपति (President Ram Nath Kovind ), प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्य हस्तियों ने देशवासियों को होली की बधाई दी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर होली की शुभकामनाएं दीं.

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों शुभकामनाएं दीं हैं. उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा, 'होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. रंगों का पर्व होली, सामुदायिक सद्भाव और मेल-मिलाप का जीवंत उदाहरण है. यह वसंत ऋतु के आगमन का शुभ समाचार लेकर आता है. मेरी कामना है कि यह त्योहार सभी देशवासियों के जीवन में आनंद, उमंग और नई ऊर्जा का संचार करे.

वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने संदेश में कहा, 'आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं. आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक यह रंगोत्सव आप सभी के जीवन में खुशियों का हर रंग लेकर आए.

दूसरी तरफ होली के शुभ अवसर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी.

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 'सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ. रंग, उमंग व हर्षोल्लास का यह महापर्व सभी के जीवन में सुख-शांति, सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे.'

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, 'होली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ. हर्ष, उल्लास और सौहार्द का प्रतीक यह उत्सव आपके जीवन में नए उमंग और उत्साह का संचार करे.'

मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने संदेश में कहा, 'आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं. Wish you all a very Happy Holi..'