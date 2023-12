लखनऊ: यूपी पुलिस में अगले हफ्ते से सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती (Government Jobs in UP) की प्रक्रिया शुरू होगी. यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती करेगा. इसके लिए एक हफ्ते के अंदर विज्ञप्ति जारी की जाएगी. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UP Police Recruitment and Promotion Board) की डीजी रेणुका मिश्रा ने कहा कि उम्मीद है कि इन रिक्त पदों के लिए करीब 25 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे.