भुवनेश्वर : ओडिशा के कोरापुट जिले में भेजा रेलवे स्टेशन के पास (train derailed near Bheza railway station) शुक्रवार को एक मालगाड़ी के छह डिब्बे पटरी से उतर गए (Six coaches of goods train derail) हैं. रेलवे सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मार्ग पर ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं. वहीं, विशाखापत्तनम-किरंदुल एक्सप्रेस रद्द (Vishakhapatnam-Kirundun Express cancelled due to train derailed) कर दी गई है.

पटरी से डिब्बों को हटाया गया

ओडिशा में मालगाड़ी के छह डिब्बे पटरी से उतरे

उन्होंने बताया कि यह घटना शुक्रवार को तड़के कोरापुट रेलवे स्टेशन से लगभग 40 किलोमीटर दूर (Goods train derail in Koraput Odisha) हुई है. उस वक्त यह मालगाड़ी लौह अयस्क लेकर किरंदुल से विशाखापत्तनम की ओर (Kirandul-Vishakhapatnam goods train derail) जा रही थी. खबर पाकर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और डिब्बों को पटरी से हटा दिया गया है.