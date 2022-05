आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

बेंगलुरु पहुंचे अमित शाह, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा

कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. लिहाजा, भाजपा अभी से ही तैयारियों में जुट चुकी है. माना जा रहा है कि इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु आए हैं. वह मुख्यमंत्री से मिलेंगे. कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार पर उनकी बैठक अहम होगी. मंगलवार को वह पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

EID: मुस्लिम समूह की अपील, सड़क पर न पढ़ें नमाज, लाउडस्पीकर की आवाज हो धीमी

पहली बार मुस्लिम समूह ने आगे बढ़कर मुस्लिम समुदाय से अपील की है. मुस्लिम समूह ने सड़कों पर नमाज से बचने की अपील की है. साथ ही ईद पर लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा करने का आग्रह भी किया गया है. पढे़ं पूरी खबर.

खुले गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट, कैसे करें रजिस्ट्रेशन? जानें A to Z सब कुछ

उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का कल से आगाज होने जा रहा है. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट कल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. वहीं, मौसम विभाग ने तीन मई को कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिससे यात्रा शुरू होते ही मौसम भी परीक्षा लेगा. पढे़ं पूरी खबर.

-- आईसीसीआर 03 और 04 मई, 2022 को भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर पर दो-दिवसीय संगोष्ठी आयोजित करेगी .

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

बर्लिन में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ की द्विपक्षीय वार्ता

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन दिवसीय यूरोपीय यात्रा पर जर्मनी पहुंच चुके हैं. उन्होंने जर्मनी के चांसलर से मुलाकात की. पीएम ने कहा कि यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है. पढे़ं पूरी खबर.

हनुमान चालीसा विवाद : राणा दंपति की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 4 मई को आएगा फैसला

निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई (Sedition case Hearing on Rana couples bail plea). अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला बुधवार, चार मई तक के लिए सुरक्षित कर लिया है (Order reserved for Monday). पढे़ं पूरी खबर.

पढ़ने गए थे पाकिस्तान, मगर आतंकी बनकर लौटे, सुरक्षा बलों ने किया अब तक 17 टेररिस्टों का सफाया

पाकिस्तान न सिर्फ घुसपैठ के जरिये आतंकियों को जम्मू-कश्मीर भेज रहा है बल्कि कश्मीरी युवाओं को पढ़ाई और शादी ब्याह के बहाने पाकिस्तान बुलाकर आंतकी ट्रेनिंग दे रहा है. सुरक्षा बलों ने अब तक ऐसे 17 आतंकियों को मार गिराया है, जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे थे. मगर अभी भी कश्मीर में ऐसे 13 आतंकी छिपे बैठे हैं. पढे़ं पूरी खबर.

केरल के कासरगोड में चिकन डिश शावरमा खाने से फूड पॉयजनिंग, लड़की की मौत, 48 बीमार

केरल के कासरगोड में चिकन डिश शावरमा खाने से लड़की की मौत जबकि 48 लोग बीमार हो गए. डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि रेस्टोरेंट में सड़े-गले मीट और कच्चे म्योनेज से शावरमा बनाया गया, इस कारण खाने वाले फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए. पढे़ं पूरी खबर.

राज ठाकरे ने कल मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का फैसला लिया वापस

राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों के सामने से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दी थी. वहीं रविवार को उन्होंने औरंगाबाद रैली में कहा था कि सभी लोग खुशी से ईद मनाएं, लेकिन वह 4 मई को किसी की नहीं सुनेंगे, लेकिन अब राज ठाकरे का बयान आया है. पढे़ं पूरी खबर.

एकतरफा तलाक के सभी रूपों को असंवैधानिक घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

देश के सभी नागरिकों के लिए तलाक की एक समान प्रक्रिया हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है. याचिकाकर्ता एक मुस्लिम महिला है. वह तलाक-ए-हसन से पीड़ित हो चुकी है. महिला ने दावा किया कि पुलिस ने उसे बताया कि शरीयत के तहत एकतरफा तलाक-ए-हसन की अनुमति है. लेकिन महिला ने इसका प्रतिवाद किया है. पढे़ं पूरी खबर.

US on Indian Religious Right: भारत में धार्मिक अधिकारों का मुद्दा, निशाने पर ले रहा अमेरिका

सोमवार से शुरू हुए पीएम नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे के एजेंडे में यूक्रेन पर रूसी सैन्य कार्रवाई महत्वपूर्ण बिंदु है. भारत के सैद्धांतिक रुख में पहले से ही अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा इसमें मानव और धार्मिक अधिकारों का मुद्दा जोड़ दिया गया है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट.

कांग्रेस से एक और कदम दूर हार्दिक, ट्विटर से 'कार्यकारी अध्यक्ष' शब्द हटाया

गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल इन दिनों कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं. आज उन्होंने ट्विटर पर अपना प्रोफाइल भी बदल लिया. उन्होंने अपने प्रोफाइल से 'गुजरात कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष' शब्द हटा दिया. इसके बाद कयासों का दौर जारी हो चुका है. पढे़ं पूरी खबर.

जिग्नेश मेवाणी मामला: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जमानत के दौरान कोर्ट की टिप्पणी पर लगाई रोक

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सोमवार को दलित समुदाय के कार्यकर्ता और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को जमानत देते समय बारपेटा जिला अदालत द्वारा की गई टिप्पणी पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि अवलोकन पर रोक लगाने की आवश्यकता है अन्यथा यह चलता रहेगा. इससे असम पुलिस के साथ राज्य के मनोबल पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा. पढे़ं पूरी खबर.

माता-पिता की नौकरी जाने से बच्चों की पढ़ाई छूटने पर SC ने NCPCR और राज्यों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने माता-पिता की नौकरी छूटने की वजह से बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए बच्चों के बारे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से जवाब मांगा है. पढे़ं पूरी खबर.

गिरिडीह के सरकारी अस्पताल में नवजात को चूहे ने कुतरा, हालत गंभीर

झारखंड के गिरिडीह के सरकारी अस्पताल के कर्मियों की लापरवाही की वजह से एक नवजात की जान पर आफत बन आई है. गिरिडीह में एमसीएच के शिशु वार्ड में एक नवजात को चूहे ने कुतर दिया. पढे़ं पूरी खबर.

राहुल के OU दौरे पर विवाद, तेलंगाना HC ने जल्द निर्णय लेने का दिया आदेश

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 6-7 मई को हैदराबाद आ रहे हैं. उनका एक कार्यक्रम उस्मानिया विवि में भी रखा गया है. लेकिन विवि प्रशासन ने अब तक उन्हें कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी है. इसे लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है. कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि राहुल गांधी का दौरा राजनीतिक नहीं है. उन्होंने कहा कि वह छात्रावास और मेस का दौरा करेंगे और छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे. इस बीच तेलंगाना हाईकोर्ट ने विवि प्रशासन ने इस मामले पर निर्णय लेने का आदेश दिया है. (Rahul Gandhis Osmania university visit). पढे़ं पूरी खबर.

सुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप में मध्याह्न भोजन से मांसाहारी उत्पादों को हटाने के खिलाफ याचिका पर जवाब मांगा

देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने मध्याह्न भोजन के मेन्यू से चिकन के अलाव अन्य मांस उत्पादों को हटाने के संबंध में लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र व अन्य से जवाब मांगा है. पढे़ं पूरी खबर.

उच्च न्यायालय ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए चार जुलाई की तारीख निर्धारित की है. विश्वास ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय में दाखिल की थी. पढे़ं पूरी खबर.

पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए

आदेश के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कपूर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. उनकी नियुक्त दो साल की अवधि के लिए हुई है. पढे़ं पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

Uniform Civil Code: माहौल बनाने में जुटी बीजेपी, 2024 चुनावों में पार्टी बनायेगी मुद्दा

क्या भारतीय जनता पार्टी जल्द ही कॉमन सिविल कोड (Uniform Civil Code) को देश में लागू करने जा रही है? या फिर 2024 से पहले इस पर मात्र माहौल बनाने की कोशिश है? आखिर क्यों बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अचानक ही कॉमन सिविल कोड की जरूरत पर बल दे रहे हैं. क्या है अंदर की राजनीति? ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

उत्तराखंड में हिमालय के अस्तित्व पर मंडराया खतरा! काले साए ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता

हिमालय के अस्तित्व पर खतरे के संकेत (Threat to the existence of Himalayas in Uttarakhand) यूं तो वैज्ञानिकों को काफी लंबे समय से परेशान करते रहे हैं, लेकिन इन दिनों अनचाहे काले साए ने हिमालय की सफेद चोटियों पर पहुंचकर वातावरण में कुछ नए बदलाव को लाने की आशंका बढ़ा दी है. ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इससे हिमालय के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है. क्या है यह काला साया और हिमालयी ग्लेशियर कैसे खतरे में हैं. पढे़ं पूरी खबर.

इलेक्ट्रिक स्कूटरों को क्यों लग रही है आग, कैसे पाएं काबू, सीखें बचाव के तरीके

पिछले दो महीनों के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की कई खबरें आईं. इस कारण कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी. अधिकतकर मामलों में पहले स्कूटर की बैटरी से धुआं निकला, फिर धमाके के साथ लपटें निकलीं. आखिर क्यों लग रही है ई- स्कूटर में आग? इस आग पर काबू कैसे पाया जा सकता है, पढ़ें रिपोर्ट

अंबिकापुर में ग्रामीणों की मेहनत का नमूना, 3 हजार फीट ऊपर से गांव तक पहुंचाया पानी

अंबिकापुर का एक गांव आजादी के बाद से ही पानी के लिए तरस रहा था. जब सरकार ने बात नहीं सुनी तो ग्रामीणों (Jama village of Lakhanpur block) ने पहाड़ का सीना चीरकर पानी को अपने गांव तक पहुंचा दिया. पढे़ं पूरी खबर.

UP: मृतका की बहन ने लगाये संगीन आरोप, कहा- यूपी पुलिस ने दीदी को मारकर पंखे पर लटका दिया

ईटीवी भारत से बात करते हुए पूरे घटना की चश्मदीद रही मृतका की बहन ने आपबीती बताई. पढ़ें पूरी खबर.

KHABAR JARA HAT KE

जयपुर में अनोखा परिचय सम्मेलन: यहां 50 पार की उम्र में मिलते हैं हमसफर...

जयपुर में अहमदाबाद के एक एनजीओ की ओर से परिचय सम्मेलन का आयोजन (Introduction convention for aged in jaipur) किया गया. इस दौरान 67 वर्षीय गोपाल लाल ने 54 वर्षीय मीना को अपने जीवन साथी के रूप (67 year old Gopal Lal chose 54 year old Meena as a partner) में चुना. कार्यक्रम में जीवनसाथी की तलाश में कई लोग पहुंचे. पढे़ं पूरी खबर.

जानिए कहां, दो युवतियाें संग युवक की शादी का कार्ड बना चर्चा का विषय

गुजरात के गुजरात के कपराडा जिले के नानपोंधा गांव में 9 मई को होने वाली शादी का कार्ड इन दिनों सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है. इसमें एक युवक के द्वारा दो युवतियों के साथ शादी की जाएगी. बता दें कि आदिवासी समाज में इस तरह की प्रथा है. फिलहाल इस शादी में दोनों युवतियां जो युवक के साथ पहले से रह रही हैं, उनके बच्चे भी समारोह में भाग लेंगे. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...

पत्नी कहती थी नहीं बैठना खटारा स्कूटर पर, आज पूरे प्रदेश में सुपर स्कूटर की चर्चा

मध्य प्रदेश के जबलपुर से मिस्त्री मोहम्मद अकरम ने कबाड़ के स्कूटर को सुपर स्कूटर बनाया है. जिसे देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है. अकरम ने बताया कि उनकी पत्नी पुराने स्कूटर पर बैठने पर नाराज होती थीं, जिसके बाद उन्होनें 70 से 80 हजार रूपये खर्च कर लगभग चार महीनों में उसे सुपर स्कूटर बना दिया. जिसको खरीदने के लिए लोगों ने 2 से 3 लाख रुपये तक कीमत लगा दी है मगर अकरम अपना नायाब स्कूटर किसी कीमत पर नहीं बेचना चाहते. पढे़ं पूरी खबर.