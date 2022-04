आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

---प्रधानमंत्री आज शाम करीब छह बजे गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे. पीएम आज से तीन दिनों के गुजरात दौरे पर हैं. पढ़ें पूरी खबर.

-- सेना कमांडरों का सम्मेलन 18-22 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में निर्धारित है. सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम है, जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है.

-- भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद का दौरा करेंगे.

-- सूरत में 18 से 20 अप्रैल, 2022 तक चलने वाले 'स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण' सम्मेलन में 100 स्मार्ट सिटी शामिल होंगे. इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 के विजेता को सम्मेलन के दौरान सूरत में सम्मानित किया जाएगा.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

Delhi Violence: मुख्य साजिशकर्ता अंसार सहित 14 गिरफ्तार, शांति बहाली की कोशिशें तेज

दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर निकल रही शोभायात्रा पर पथराव (Stone pelting on procession going out on Hanuman Jayanti) के बाद हुए दंगे में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें मुख्य आरोपी अंसार नामक युवक को बताया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर.

आंध्र प्रदेश: कुरनूल में दो समूहों के बीच संघर्ष के दौरान 15 घायल, 20 गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच पथराव होने से कम से कम 15 लोग घायल हो गए. मामले में पुलिस ने 20 को हिरासत में लिया है. पढे़ं पूरी खबर.

Hubli Stone Pelting :पूर्व सीएम ने कहा चुनाव तक होती रहेंगी ऐसी घटनाएं, पुलिस बोली- स्थिति नियंत्रित

कर्नाटक के हुबली में पथराव (Hubli Stone Pelting) की घटना पर येदियुरप्पा सरकार में मंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि अशांति फैलाने की ताक में जो लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन पर पथराव की घटना पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा है कि ऐसी घटनाएं विधानसभा चुनाव तक जारी रहेंगी. उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर अशांति फैलाने के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप भी लगाए. हुबली में पथराव की घटना के बाद पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हालात नियंत्रण में हैं. पढे़ं पूरी खबर.

लद्दाख में भारतीय सीमा के पास चीनी मोबाइल टावर, पार्षद ने जताई चिंता

लद्दाख के चुशुल में पार्षद कोंचोक स्टेनजिन (Chushul Councillor Konchok Stanzin) ने कहा है कि चीन के गर्म पानी के झरने के पास 3 मोबाइल टावर लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि यह स्थान भारतीय क्षेत्र के बहुत करीब है. कोंचोक स्टेनजिन ने चीनी मोबाइल टावर के संबंध में ट्वीट किए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

असम: पूर्व सांसद रिपुन बोरा का कांग्रेस से इस्तीफा, टीएमसी में शामिल

असम के पूर्व सांसद और राज्य के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा ने अपने इस्तीफे में कहा कि बीजेपी से लड़ने के बजाए असम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक वर्ग विपक्षी सरकार के साथ गुप्त समझौता कर रहा है. पढे़ं पूरी खबर.

पांच प्रतिशत के कर स्लैब को हटायेगी जीएसटी परिषद, कुछ उत्पादों के लिए नई दरें संभव

माल एवं सेवा कर (goods and services tax) परिषद की अगले महीने होने वाली बैठक में पांच प्रतिशत के कर स्लैब को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

2026 में बुलेट ट्रेन का ट्रायल, महाराष्ट्र को लेकर प्रोजेक्ट में देरी

बुलेट ट्रेन का पहला ट्रायल 2026 में होगा. यह गुजरात के बिलिमोरा और सूरत के बीच होगा. ट्रेन की स्पीड 350 किमी प्रति घंटा होगी. 2017 में जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) और रेल मंत्रालय ने इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. यह पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है. पढ़ें पूरी खबर.

कश्मीर में शहीद हुआ हरियाणा का जवान, दो महीने पहले हुई थी शादी

सिरसा के गांव भावदीन के रहने वाले जवान निशान सिंह कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए. उनके शहीद होने की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. पढ़ें पूरी खबर.

ब्रिटेन के पीएम जॉनसन 21 अप्रैल को अहमदाबाद पहुंचेंगे, मोदी से करेंगे 'गहन' वार्ता

डाउनिंग स्ट्रीट के अनुसार, 21 अप्रैल को बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) प्रधान मंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश प्रधान मंत्री (First British Prime Minister) बन जाएंगे. इसके साथ ही यह ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के रूप में जॉनसन की पहली भारत यात्रा भी होगी. वह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Of India Narendra Modi) के साथ गहन बातचीत के लिए दो दिवसीय भारत यात्रा पर अगले सप्ताह अहमदाबाद पहुंचेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

राजस्थान के करौली में 15 दिन बाद हटाया गया कर्फ्यू, आम जन को मिली राहत

राजस्थान के करौली शहर में दो अप्रैल को हिंदू नववर्ष पर निकाली जा रही बाइक यात्रा पर पथराव हुआ था. इसके बाद फैली हिंसा के चलते शहर में लगाए गए कर्फ्यू से आमजन को 15 दिन बाद निजात मिल गई है. जिला प्रशासन की ओर से रविवार सुबह 7:00 बजे तक कर्फ्यू (Curfew Lifted up in Karauli after 15 days) के आदेश जारी किए गए थे. पढ़ें पूरी खबर.

2014 से हुआ 96 नए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का गठन

देश में वर्ष 2014 से अब तक 96 नए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) का गठन किया है (96 CPSE incorporated ). यह सीपीएसई देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किये गये हैं. इस सूची में एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लि.(एआईएएचएल) भी शामिल है. पढे़ं पूरी खबर.

MUST READ :

VIDEO :

ओडिशा: पुरी बीच पर बेटे के साथ खेलते हुए बह गया पर्यटक, देखें वीडियो

ओडिशा के पुरी बीच पर शनिवार को ब्रेकर वेव में बह जाने से एक व्यक्ति लापता हो गया. उसका लाचार पुत्र, जिसके साथ वह समुद्र के किनारे खेल रहा था, घटना का चश्मदीद था. पीड़ित की पहचान बालासोर के बंसीधर बेहरा के रूप में हुई है, जब वह अपने बेटे के साथ लहरों में खेल रहा था, जब उसे अचानक ज्वार ने खींच लिया. वह तब से लापता है. पूरे घटनाक्रम को बीच पर मौजूद उनके एक रिश्तेदार ने कैमरे में कैद कर लिया. पढ़ें पूरी खबर.

KHABAR JARA HAT KE

MP के 'गूगल ब्वॉय' ने रच दिया इतिहास, 14 माह की उम्र में पहचाने 26 देशों के फ्लैग

मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाले 14 महीने के बच्चे यशस्वी मिश्रा ने वो कारनामा कर दिखाया, जिससे अब उनकी चर्चा विदेशों तक हो रही है. आप भी जानिए क्या है एमपी 'गूगल ब्वॉय' यानी 'सर्च इंजन' की कहानी. (Yashasvi Mishra recognizing 26 countries national flag) पढ़ें पूरी खबर.

पहल: गौरैया संरक्षण का संकल्प लेकर घर को ही बना डाला 'चिड़ियाघर'

उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के बर्डपुर ब्लॉक क्षेत्र का एक परिवार गौरैया को विलुप्त होने से बचाने का प्रयास कर रहा है. यहां के निवासी कंचन ने अपने घर को चिड़ियाघर में तब्दील कर दिया है. इन्होंने अपने घर में गौरैया के रहने की व्यवस्था की है. इतना ही नहीं, चिड़ियों को कोई नुकसान न हो इसके लिए इन्होंने अपने कमरों में सीलिंग फैन तक नहीं लगवाए हैं. कंचन बताते हैं कि पहले उनका घर कच्चा था और छप्पर में चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी, लेकिन उनका घर बनने के बाद चिड़िया सीलिंग फैन के ऊपर लगे बॉक्स में रहने लगी जिसके कारण कुछ जख्मी होकर मर गईं. ऐसी स्थिति से बचाने के लिए ही उन्होंने छोटी बाल्टियों में गोलाकार छेद करके दीवार के ऊपरी हिस्से में टांग दिए जिसमें गौरेया रह सकें. देखें वीडियो.