बहरोड़ : द कश्मीर फाइल्स मूवी पर एक दलित युवक ने अपने मनमाफिक कमेंट दिया (remark of Behror Dalit on The Kashmir Files) तो उसे अंजाम भुगतना पड़ा. गोकुलपुर गांव के दबंगों के मुताबिक वो नेगेटिव कमेंट था, जिस पर उन्हें सख्त ऐतराज था. उस टिप्पणी की माफी भी दबंगों ने अपने अंदाज में दिलवाई. मंदिर में बुलवाकर उससे नाक रगड़वाई गई. इस पूरी वारदात का वीडियो बनाया गया और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी. वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है.

प्राइवेट बैंक में बतौर सीनियर सेल्स मैनेजर काम करने वाले युवक राजेश ने बताया कि उसने फिल्म पर अपनी राय जाहिर करते हुए कुछ कमेंट किया था. सोशल प्लेटफॉर्म पर बहसबाजी के बाद उसने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसकी मुखालफत हुई. अपनी भूल स्वीकार करते हुए पीड़ित युवक ने 2 बार माफी भी मांग ली. लेकिन दबंगों ने उसे माफ नहीं किया और मंदिर में बुलवाकर चौखट पर नाक रगड़वाई (Behror Dalit Man was forcibly asked to rub nose into the temple).

दलित युवक से नाक रगड़वाई

इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड (Viral Video Of Behror Dalit Man Rubbing nose) कर दिया. जो वायरल हो गया. वायरल होने के साथ ही इसकी चर्चा होने लगी. प्रशासन के कानों तक बात पहुंची तो हड़कम्प मच गया. इसके बाद पीड़ित ने मामला दर्ज करा दिया है. पुलिस जांच कर वीडियो में मौजूद लोगों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

इस कमेंट पर हंगामा?: दरअसल, राजेश ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर कमेंट किया था. सोशल पोस्ट में लिखा था कि मूवी में पंडितों पर अत्याचार होने की बात सामने आई और लोग इसके पक्ष में सामने आ रहे हैं. इसी देश में दलितों पर भी अत्याचार हो रहे हैं तो उनके पक्ष में कोई सामने क्यों नहीं आता? पीड़ित राजेश ने बताया कि मैं आवेश में आ गया था और मैंने जय भीम मूवी को भी टैक्स फ्री नहीं करने की भी बात कही थी. राजेश ने कहा है कि उसे लगातर सोशल प्लेटफॉर्म पर तंग किया जाता है. इससे उसे तकलीफ होती है. भावावेश में आ उसने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर लिया था.

पुलिस प्रशासन के हरकत में आने के बाद राजेश ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया. अब पुलिस ने मामले को संवेदनशील मानते हुए दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है. मुख्य आरोप 2 लोगों पर हैं जिन्होंने सोशल मीडिया की भड़ास गांव के मंदिर में नाक रगड़वाकर निकाली. वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.

