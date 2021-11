नई दिल्ली : मोदी सरकार क्रिप्टोकरेंसी के नियमन (Crypto Regulation) के लिए संसद में विधेयक (Modi Govt Cryptocurrency Regulation Bill) पेश करेगी. सूत्रों ने बताया है कि आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण की सुविधा के लिए सरकार संसद में क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक (The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) पेश करेगी.

संसद सत्र में क्रिप्टोकरेंसी नियमन को लेकर बिल लाएगी सरकार

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार के राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया था कि क्रिप्टोकरेंसी को कर के दायरे में लाने के लिए आयकर कानून में बदलाव पर विचार किया जा रहा है. राजस्व सचिव बजाज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को कर दायरे में लाने के लिए आयकर कानूनों में जिन बदलावों पर विचार कर रही है. इनमें से कुछ बदलाव अगले साल के बजट का हिस्सा हो सकते हैं.

उन्होंने बताया था कि कुछ लोग पहले से ही क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) से होने वाली आय पर पूंजीगत लाभ कर का भुगतान कर रहे हैं. यह पूछे जाने पर कि क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) का प्रावधान पेश किया जा सकता है, सचिव ने कहा, 'अगर हम एक नया कानून लेकर आते हैं, तो हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है. लेकिन हां, अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपको कर देना होगा... हमारे पास पहले से ही कुछ कर हैं, कुछ ने इसे एक संपत्ति के रूप में माना है और इस पर पूंजीगत लाभ कर का भुगतान किया है.'

गत 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से आयोजित 'सिडनी संवाद' में सभी लोकतांत्रिक देशों से साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया था कि वे क्रिप्टो-करेंसी गलत हाथों में ना जाने दें, अन्यथा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो सकता है.

प्रधानमंत्री की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब विश्व में चीन द्वारा अपने रणनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नये युग की प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं. डिजिटल युग के लाभों को मद्देनजर रखते हुये प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया समुद्री सतह से लेकर साइबर और अंतरिक्ष तक नये तरह के संघर्षों और जोखिमों का सामना कर रही है.

उन्होंने डिजिटल युग में डाटा को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, 'भारत में हमने डाटा सुरक्षा, निजता और सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है. साथ ही साथ हम इसका उपयोग लोगों के सशक्तिकरण के स्रोत के रूप में कर रहे हैं.'

पीएम मोदी ने क्रिप्टो-करेंसी या बिटकॉइन (PM Modi Cryptocurrency Bitcoin) का उदाहरण देते हुए कहा, 'यह महत्वपूर्ण है कि सभी लोकतांत्रिक देश साथ काम करें और यह सुनिश्चित करें कि यह गलत हाथों में ना जाए, जो हमारे युवाओं को बर्बाद कर सकता है.'

नई प्रौद्योगिकी को लेकर भारत के रुख का खाका पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब दूरसंचार के क्षेत्र में 5जी और 6जी सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने के लिए निवेश कर रहा है.

गौरतलब है कि 'सिडनी संवाद उभरती एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित एक मंच है. सिडनी संवाद 17 से 19 नवंबर, 2021 तक आयोजित किया गया था. यह ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक पहल है.