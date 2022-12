शिमला: हिमाचल कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शिमला में होगी. सभी विधायकों को शिमला पहुंचने के कहा गया है. दोपहर 3 बजे पार्टी कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के सभी जीते हुए प्रत्याशी जुटेंगे. जहां CM फेस पर चर्चा होगी. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगी. प्रतिभा सिंह ने बताया कि हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को चुनावी पर्यवेक्षक बनाया है. ऐसे में ये दोनों प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ विधायकों की राय जानेंगे. विधायकों की जो भी राय होगी उसके आधार पर ही मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा.

CM की रेस में इनके नाम शामिल: कांग्रेस की भीतर सीएम पद को लेकर तीन नामों पर खूब चर्चा हो रही है. पहले नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का नाम कांग्रेस की हिमाचल से लेकर दिल्ली की सियासत के गलियारों में चलने लगा है. वहीं, दूसरे और तीसरे नंबर पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम है. इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और धनीराम शांडिल सहित कुछ और नामों की चर्चा जोर पकड़ रही है. (Congress won in Himachal) (who will be the next cm of Himachal pradesh).

पहले चंडीगढ़ में होनी थी बैठक: बता दें कि इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हिमाचल प्रदेश से दूर चंडीगढ़ में प्रस्तावित थी. इसके लिए कांग्रेस पार्टी पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम नेता चंडीगढ़ के मोहाली स्थिति होटल रेड रेडिसन पहुंच चुके थे, जहां कांग्रेस के सभी जीते प्रत्याशियों के लिए कमरे बुक कराए गए थे. लेकिन अब बैठक का स्थान बदलकर शिमला कर दिया गया. दरअसल बहुमत की स्थिति न होने पर हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए कांग्रेस ने ये प्लान तैयार किया था.

हॉर्स ट्रेडिंग का डर था: दरअसल, पहले कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा था ,लेकिन बहुमत हासिल करने के बाद पार्टी की ओर से शिमला में बैठक का फैसला लिया गया है. अब विधायकों की टूट का कोई डर नही है. बता दें, हिमाचल में कांग्रेस ने 40 सीटें लाकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है, जबकी बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई. निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में 3 सीटें गई.

