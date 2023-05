मेष राशि (Aries) : आज 28 मई, 2023 रविवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. व्यापार में आज संभलकर चलें. किसी तरह की यात्रा का कार्यक्रम हो, तो आज टालना उचित रहेगा. किसी भी विवादित चर्चा से आज दूर रहें. दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा. अनावश्यक खर्च से मन दु:खी हो सकता है.

वृषभ राशि (Taurus)

आज सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी. विरोधियों पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे. सामाजिक दृष्टि से आपको मान-सम्मान मिलेगा. दोपहर के बाद किसी से विवाद हो सकता है. विवाद में मानहानि हो सकती है, ध्यान रखें. ज्यादातर समय मौन बने रहें.

मिथुन राशि (Gemini)

आज सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. व्यर्थ धन खर्च होगा. विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे. आर्थिक लाभ भी होगा. काम में सफलता मिलने से आपका उत्साह बढ़ सकता है. व्यापार का माहौल अनुकूल होगा. नई परियोजना में निवेश लाभदायक होगा.

कर्क राशि (Cancer)

आज सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. शाम में किसी तरह के नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं. गुस्से पर संयम रखें और हर संभव कोशिस करें की विवाद न हो. व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है. नये कारोबार के लिए भी आज का दिन बेहतर है.

सिंह राशि (Leo)

आज सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज वाणी पर संयम रखें. आप नए काम की शुरुआत कर सकेंगे, जिसमें काफी लाभ की संभावना है. व्यापार के अलावा किसी अन्य तरह से आर्थिक लाभ हो सकता है. सरकारी नौकरी वालों को कार्यालय में थोड़ा क्लेश का सामना करना पड़ सकता है.

कन्या राशि (Virgo)

आज सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज आपको विविध क्षेत्रों से लाभ होने की संभावना है. व्यवसाय में लाभ होगा. मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. दोस्तों के लिए धन खर्च कर सकते हैं. किसी छोटी जगह की यात्रा हो सकती है. दोपहर के बाद आपका मन उलझन में रहेगा.

तुला राशि (Libra)

आज सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज का दिन आप के लिए एकदम शुभ है. धार्मिक काम में मन लगेगा और देव दर्शन के लिए जा सकते हैं. विविध क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा. पदोन्नति के योग हैं .

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आज का दिन आपके लिए शुभ है. किसी नए काम का टारगेट पूरा हो सकेगा. व्यापार में लाभ मिल सकता है. पार्टनरशिप के काम सफल रहेंगे. पुराने कारोबार में नई ताजगी आयेगी. लेकिन घरेलू खर्च बढ़ सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)

आज सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. किसी भी नए काम की शुरुआत आज ना करें. दोपहर के बाद आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार की संभावना है. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है. ईश्वर का नाम स्मरण और आध्यात्मिकता आपके मन को शांति प्रदान करेंगे.

मकर राशि (Capricorn)

आज सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. भागीदारी से लाभ होगा. सुखद यात्रा का संयोग बनेगा. व्यापार में भी आपको लाभ होगा, परंतु दोपहर के बाद आपका मन किसी महत्वपूर्ण काम में नहीं लगेगा. कारोबार में घाटा हो सकता है. किसी नये कारोबार में निवेश करने से बचें.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज का दिन पूरी तरह से शुभ फलदायी है. व्यापार करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. घर में भी खुशी का वातावरण रहेगा. आज किसी नए व्यक्ति के साथ आपके संबंध जुड़ सकते हैं. नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन परेशानियों से भरा हो सकता है.

मीन राशि (Pisces)

आज सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. किसी बात की चिंता लगी रहेगी. किसी कारणवश आकस्मिक धन खर्च आएगा. काम में यश मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए आज समय अच्छा है. सीनियर्स की मदद से किसी कठिन विषय की पढ़ाई आसानी से पूरी कर सकेंगे. 28 May 2023 Horoscope . Rashifal 28 May 2023 . Horoscope 28 May 2023.