मेष राशि (Aries) : परिजनों और लव पार्टनर के साथ वाद-विवाद होने से मन चिंता से भरा रहेगा. छाती में दर्द या अन्य कोई शारीरिक परेशानी होने से शरीर शिथिल रहेगा. निरर्थक आर्थिक खर्च से बचें. माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता होगी. जरूरत के हिसाब से डॉक्टरों को दिखा जरुरी मेडिकल सुक्षाव लें.

वृषभ राशि (Taurus)

पारिवारिक नकारात्मक वातावरण से मन दु:खी होगा. आपकी एनर्जी कम हो जाएगी. किसी बात को लेकर आपका लाइफ/लव पार्टनर से विवाद हो सकता है. इस दौरान विवाद के बजाय शांति से काम लें. हो सके तो मौन रहे. इन कारणों से घर में आलस्य का वातावरण छाया रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini)

आज सुबह आपका मन क्रोधित रहेगा. शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव होगा. दोपहर के बाद किसी प्रिय मित्र से मुलाकात हो सकती है. भाई-बंधुओं से प्रेम संबंध बढ़ेंगे. भाग्यवृद्धि के अवसर मिलेंगे.

कर्क राशि (Cancer)

आज का आपका दिन खुशी और आनंद से गुजरेगा. आप कुछ अधिक ही संवेदनशील रहेंगे. आपकी कोई चिंता दूर हो सकती है. स्नेहीजन और मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी. हालांकि आप वाणी पर संयम रखें.

सिंह राशि (Leo)

परिजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा. किसी कन्फ्यूजन में दिन गुजरेगा. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें. दोपहर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. नये दोस्तों या लव पार्टनर के साथ मुलाकात होगी.

कन्या राशि (Virgo)

संबंधियों के साथ भेदभाव के प्रसंग भी उपस्थित हो सकते हैं. क्रोध में किसी के साथ विवाद की आशंका बनी रहेगी. स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी भी लापरवाही से भारी पड़ सकता है.

तुला राशि (Libra)

कई दिनों से अधूरी मन की मुराद भी पूरी हो सकती है. प्रियपात्र और मित्रों के साथ मुलाकात होगी. पर्यटन का आयोजन हो सकता है. शादी योग्य युवक-युवतियों का रिश्ता पक्का हो सकता है. मनचाहा लव/ लाइफ पार्टनर से मुलाकात हो सकती है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

पिता से भी आर्थिक लाभ की संभावना दिख रही है. आज किसी प्रियपात्र और मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शुभ फलदायक है.

धनु राशि (Sagittarius)

किसी बात को लेकर मन में ग्लानि का भाव रहेगा. क्रोध पर नियंत्रण रखें. परिजनों के साथ वाद-विवाद ना करें. परिवार की कठिनाइयां भी कम होंगी. लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. इस दौरान संयम बेहतर होगा.

मकर (Capricorn)

आज का दिन दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में गुजरने वाला है. मनोरंजक एक्टिविटी में आपका मन लगेगा. आज किसी कारण से आपके लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थ रहेंगे. परिवार में सदस्यों से विवाद हो सकता है.

कुंभ राशि (Aquarius)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे. दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. माता-पिता का आशीर्वाद साथ रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी, लेकिन मामूली सी बात पर वड़ा विवाद हो सकता है.

मीन राशि (Pisces)

लाइफ पार्टनर व परिजनों के साथ समय आनंदपूर्वक गुजारेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ होगा. शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा. दोपहर के बाद घर में आनंद और शांति का वातावरण बन जाएगा. 28 May 2023 horoscope . Rashifal 28 May 2023 . horoscope 28 May 2023.