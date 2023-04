मेष राशि : ARIES आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आप सांसारिक विषयों को छोड़कर आध्यात्मिकता में ज्यादा रुचि लेंगे. ध्यान और चिंतन से आपके मन को शांति मिलेगी. आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समय बहुत अच्छा है. आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा. आपके विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे. नए काम का आरंभ करने के लिए उचित समय नहीं है. प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी. विद्यार्थी भी पढ़ाई में रुचि लेंगे.

वृषभ TAURUS

आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आप जीवनसाथी की निकटता का सुख प्राप्त कर सकेंगे. परिवार के साथ सामाजिक समारोह में बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. खुशी में समय व्यतीत होगा. मन से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. सार्वजनिक जीवन में यश और कीर्ति मिलेगी. व्यापारी व्यापार को बढ़ाने के लिए काम कर सकेंगे. भागीदारी के काम से लाभ होगा. नौकरीपेशा लोग किसी मीटिंग में व्यस्त रह सकते हैं. आकस्मिक धन लाभ और विदेश से कोई समाचार मिलेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

मिथुन GEMINI

आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज के दिन आप नाम और कार्य में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. आपके घर-परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा. आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है. आपके पैसे उचित जगह खर्च होंगे. लंबे समय से फंसे कार्य अब पूरे हो सकेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम करने के तरीकों की प्रशंसा होगी. प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. आप अपने क्रोध को अंकुश में रखें. स्वास्थ्य लाभ होने से आपको फायदा होगा.

कर्क CANCER

आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आपको आज चित्त को शांत रखकर दिन व्यतीत करना चाहिए. शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता से भय पैदा होगा. अचानक धन खर्च होने की संभावना रहेगी. प्रेमियों के बीच विवाद और मतभेद हो सकता है. किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. इस कारण आपके पुराने संबंधों में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है. किसी नए काम की शुरुआत करने या प्रवास करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है. आपको पेट की तकलीफ हो सकती है.

सिंह LEO

आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आपके मन पर नकारात्मक विचार छाए रहने से हताशा अनुभव करेंगे. मन अस्वस्थ रहेगा. घर में मेल-जोल कम रहेगा. मां के स्वास्थ्य की चिंता होगी. उनके साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है. आज जमीन सम्बंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को पूरी तरह जरूर पढ़ें. नौकरीपेशा लोगों को किसी बात की चिंता हो सकती है.

कन्या VIRGO

आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज शारीरिक ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होने से मन शांत रहेगा. काम में भी सफलता प्राप्त होगी. परिजनों और स्नेहीजनों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा. आध्यात्मिक विषय में आपको सिद्धि मिलेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि का भाव रहेगा. व्यापार में लाभ की उम्मीद कर सकते हैं.

तुला LIBRA

आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आपका मन नकारात्मक विचारों से घिरा रहेगा. क्रोध के कारण आपकी वाणी में कठोरता रहेगी. इस कारण परिजनों के साथ मतभेद होगा. गलत खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. मन में किसी बात की चिंता रहेगी. गलत और नियम विरोधी काम से अपने आपको दूर रखें. विद्यार्थियों की पढ़ाई में अवरोध आ सकता है.

वृश्चिक SCORPIO

आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. परिजनों के साथ आज का दिन आमोद-प्रमोद में व्यतीत होगा. शारीरिक और मानसिक प्रसन्नता रहेगी. प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात सफल और आनंददायक रहेगी. कोई शुभ समाचार मिलेगा. मित्रों तथा स्नेहीजनों से उपहार मिलने में आनंद का अनुभव करेंगे. आनंददायक प्रवास होगा. दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी. सामान्य रूप से पूरा दिन खुशहाली में व्यतीत होगा.

धनु SAGITTARIUS

आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज आपका दिन थोड़ा तकलीफ देने वाला रह सकता है. स्वास्थ्य खराब होगा. परिजनों के साथ मतभेद होगा. इस कारण आपका मन उदास रह सकता है. स्वाभाविक उग्रता को अंकुश में रखें. दुर्घटना होने की आशंका रहेगी. वाहन या इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग ध्यान से करें. कोर्ट-कचहरी से सम्बंधित कामकाज के सम्बंध में जागरूक रहना पड़ेगा. खर्च बढ़ने से पैसे का अभाव होगा. नौकरी में कोई अरुचिकर काम भी करना पड़ सकता है.

मकर CAPRICORN

आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. नौकरी, बिजनेस और समाज के सभी क्षेत्रों में आज का दिन लाभदायक साबित होगा. सगे- सम्बंधियों और मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने की योजना बनेगी. शुभ अवसरों पर उपस्थित होने का मौका मिलेगा. परिजनों से कोई विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. प्रवास पर जाने की भी संभावना है. हालांकि आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा.

कुंभ AQUARIUS

आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज आपके सभी काम निर्विघ्न पूरे हो सकेंगे. खुशी का अनुभव होगा. नौकरी या बिजनेस के लिए समय अच्छा है और आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे. बुजुर्ग और उच्च अधिकारियों की मदद से आपकी चिंता में कमी होगी. आपके दांपत्यजीवन में खुशी का माहौल रहेगा. आय में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों की पदोन्नति की संभावना है. आज प्रेम जीवन में आपको विशेष सफलता मिलेगी. कोई नया रिश्ता भी शुरू हो सकता है.

मीन PISCES

आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. नकारात्मकता आप पर हावी न हो जाएं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा. मानसिक दुविधा के कारण आपको भय का अनुभव होगा. आपको स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याएं बनी रहेंगी. नौकरी में उच्च अधिकारियों से संभलकर रहना पड़ेगा. किसी विवाद की आशंका रहेगी. संतान की चिंता रहेगी. विरोधी आपके मार्ग में बाधा खड़ा कर सकते हैं. आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना करें. 10 April 2023 Daily Rashifal . Horoscope 10 April 2023 . #Aajkarashifal . Rashifal

(This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)

ये भी पढ़ें : Varshik Rashifal 2023 : तुला-वृश्चिक को मिलेगा मान-सम्मान प्रॉपर्टी का सुख , तो धनु को कई क्षेत्रों में सफलता