मेष राशि: मेष चंद्रमा कन्या राशि में है.आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा.आज आप धार्मिक कामों में दिन गुजारने वाले हैं. दान-पुण्य में आपकी रुचि रहेगी. मानसिक रूप से काम का बोझ अधिक रहेगा. हालांकि निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए आप अतिरिक्त मेहनत करेंगे. कार्यस्थल पर आपको सफलता मिल सकती है. व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप नए लोगों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे. माता-पिता और घर के अन्य सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. Rashifal 6 april . Horoscope 6 april 2023 . Aaj ka rashifal

वृषभ राशि

चंद्रमा कन्या राशि में है.आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा.आज आपकी वाणी का जादू किसी को अभिभूत करके आपको लाभ दिलाएगा. वाणी की सौम्यता नए संबंध स्थापित करने में सहायक होगी.नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी. पठन-लेखन जैसी साहित्यिक प्रवृत्तियों में अभिरुचि बढ़ेगी. परिश्रम का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से थोड़े निराश हो सकते हैं. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे. प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी. पेट की तकलीफ से परेशानी हो सकती है.

मिथुन राशि

चंद्रमा कन्या राशि में है.आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. मानसिक दुविधा में होने के कारण अाप महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकेंगे. वैचारिक तूफानों से मानसिक अस्वस्थता का अनुभव होगा.अत्यधिक भावनाशीलता आपकी दृढ़ता को कमजोर करेगी. पानी वाली जगहों तथा अन्य गर्म तरल पदार्थों से सावधान रहें. परिवार या जमीन से संबंधित मामलों पर चर्चा और कहीं जाने की योजना टालें. शारीरिक और मानसिक स्वस्थता का अभाव रहेगा.

कर्क राशि

चंद्रमा कन्या राशि में है.आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आपका दिन शुभ रहेगा. हालांकि नए काम शुरू ना करने की आपको सलाह दी जाती है. आप पुराने अधूरे कार्यों को आज पूरा करें.दोस्तों एवं परिजनों से मुलाकात होगी. दोस्तों से सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी. पर्यटन के लिए मित्र तथा परिजनों के साथ योजना बन सकती है. मन में प्रसन्नता छायी रहेगी. आज किए गए काम में सफलता प्राप्त होने के योग हैं. नौकरी या व्यापार में विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे. आर्थिक लाभ होगा. सामाजिक मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

सिंह राशि

चंद्रमा कन्या राशि में है.आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज का आपका दिन मध्यम फलदायी कहा जा सकता है,परंतु आर्थिक रूप से लाभदायी रहेगा. खर्च अधिक होगा,लेकिन इनकम भी बनी रहेगी. दूर रहने वाले रिश्तेदारों से कोई अच्छा संदेश मिल सकता है. आज परिजनों का साथ मिलेगा. दोस्त भी आपके सहायक होंगे. आंखों या दांतों में दर्द हो सकता है. अच्छा भोजन मिलने के योग हैं. आप अपनी मधुर वाणी से किसी का भी मन जीत पाएंगे. काम में सफलता मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में संतुष्टि छायी रहेगी.

कन्या राशि

चंद्रमा कन्या राशि में है.आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज आपके कोई नए संबंध बनेंगे, जो आपके लिए भविष्य में आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगे. वैचारिक रूप से आप समृद्घ बने रहेंगे. शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेगा. आज कार्यस्थल पर आप अपना काम समय पर पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को उनके काम की प्रशंसा सुनने को मिलेगी. व्यापार में सफलता के लिए भी आज का दिन लाभप्रद है. पारिवारिक जीवन में उल्लासमय वातावरण रहेगा. शुभ समाचार मिलेगा. प्रवास होने के कारण मन खुश रहेगा.

तुला राशि

चंद्रमा कन्या राशि में है.आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज के दिन असंयमित और अनैतिक व्यवहार आपको तकलीफ में डाल सकता है. दुर्घटना से बचें. वाणी की शिथिलता के कारण उग्र तकरार हो सकती है.आप कार्यस्थल पर केवल अपने काम पर ध्यान दें. हो सके तो ज्यादातर समय मौन रहें. सगे- संबंधियों के साथ अनबन हो सकती है. मनोरंजन या घूमने-फिरने के पीछे पैसे खर्च होंगे. शारीरिक, मानसिक व्यग्रता कम करने के लिए आध्यात्मिकता सहायक साबित होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है.

वृश्चिक राशि

चंद्रमा कन्या राशि में है.आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए लाभदायी है. मित्रों से मुलाकात होगी. घूमने-फिरने और आनंद-प्रमोद में दिन गुजरेगा. नौकरी या व्यवसाय में आपकी आय बढ़ेगी.अधिकारी आपसे खुश रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया टारगेट भी दिया जा सकता है. दांपत्यजीवन में वातावरण आनंदमय रहेगा. व्यापार में आपको लाभ हो सकता है. जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना विवाद दूर होने की संभावना रहेगी. दोपहर के बाद थकान होने से आप आराम करना पसंद करेंगे.

धनु राशि

चंद्रमा कन्या राशि में है.आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ है. आज आप आर्थिक मामलों में उचित योजना बना सकेंगे. अन्य लोगों की सहायता करने का प्रयत्न करेंगे. हर एक काम सफलतापूर्वक पूरा होगा. व्यापार बढ़ाने की योजना बनेगी. आनंद-प्रमोद में दिन बीतेगा. व्यापार या नौकरी में किसी मीटिंग के लिए बाहर जाने की योजना बनेगी.अधिकारियों से लाभ होगा. पदोन्नति के योग हैं और मान-सम्मान मिलेगा. पिता एवं बड़े-बुजुर्गों से लाभ होगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आपके उत्साह को बढ़ाएंगे.

मकर राशि

चंद्रमा कन्या राशि में है.आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज का आपका दिन मध्यम फलदायी रहेगा. बौद्धिक काम के लिए आज का दिन शुभ है. आज लेखन प्रवृत्ति या साहित्य से जुड़े किसी काम में आप व्यस्त रहेंगे.आप कोई नई योजना भी बना सकते हैं. सरकारी काम में परिस्थिति अनुकूल महसूस होगी. दोपहर के बाद आपको हल्की थकान रहेगी. मानसिक हालत भी ठीक नहीं रहेगी. किसी बात की चिंता रहने से आपका मन उदास रहेगा. इसका असर आपके काम पर पड़ेगा. प्रेम जीवन में नकारात्मक विचार आपको परेशान करेंगे.

कुंभ राशि

चंद्रमा कन्या राशि में है.आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज अत्यधिक सोचने-विचारने से मानसिक थकान का अनुभव करेंगे. मन में क्रोध की भावना रहेगी, इसे दूर करने के प्रयास से अनिष्ट से बच सकेंगे. कार्यस्थल या व्यवसाय में प्रतिद्वंदियों से विवाद करने से बचें. नियम विरुद्ध कोई काम करने से बचें. नेगेटिव विचारों से दूर रहें. वाणी पर संयम रखें. परिवार में किसी का विवाह पक्का होने की खबर भी मिल सकती है.खर्च में वृद्धि होने के कारण आप चिंतित रह सकते हैं. ईश्वर का नाम तथा आध्यात्मिक विचार आपके मन को शांत बनाए रखेंगे.

मीन राशि

चंद्रमा कन्या राशि में है.आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. दैनिक कामों से बाहर अकर आज आप बाहर घूमने-फिरने और मनोरंजन प्रवृत्तियों के लिए समय निकालेंगे. इसमें परिजनों और मित्रों को भी शामिल करेंगे, जो उनके लिए भी आनंदप्रद रहेगी.शारीरिक और मानसिक रूप से आप दिनभर प्रफुल्लित रहेंगे. आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी. Rashifal 6 april . Horoscope 6 april 2023 . Aaj ka rashifal

