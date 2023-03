मेष राशि: चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज आप नए काम आसानी से शुरू कर सकेंगे, परंतु आपके विचारों में स्पष्टता न होने से उलझन बढ़ने की आशंका है. व्यापार में प्रतियोगी को पछाड़ना मुश्किल होगा. अच्छी और लाभदायक यात्रा की संभावना है. दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे लाभ होगा. आज आप वाणी पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी के साथ कोई मतभेद हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन मध्यम फलदायक है.

वृषभ राशि:

चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आपका मन उलझन में होने के कारण किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे. आप प्राप्त अवसर को खो देंगे. आपकी जिद के कारण किसी के साथ विवाद हो सकता है. कलाकार, लेखक और साहित्यकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे. आपकी वाणी के कारण आपके काम में प्रगति होगी और अन्य लोग उससे प्रभावित होंगे. नए काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है.

मिथुन राशि:

चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज आपको लाभ होने की उम्मीद है. दिन आरंभ होते ही आपको स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होगा. मित्रों और सगे-सम्बंधियों के साथ स्वादिष्ट भोजन कर सकेंगे. आज आर्थिक लाभ के साथ आपको उपहार भी मिल सकता है. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. आज कोई पुरानी चिंता दूर होने से आप खुशी महसूस करेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम आसानी से पूरे हो सकेंगे.

कर्क राशि:

चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आपको शारीरिक और मानसिक भय का अनुभव होगा. मन में उलझन के कारण निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाएगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद होने से उदासी बढ़ेगी. माता के स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता हो सकती है. खर्च बढ़ सकता है. विवाद से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है. आर्थिक नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी.

सिंह राशि:

चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज आपको विविध लाभ मिल सकते हैं. आपकी दुविधापूर्ण मानसिकता के कारण किसी लाभ से वंचित रह सकते हैं. आपको मित्रों और बुजुर्गों से लाभ होगा. नौकरी या बिजनेस में पदोन्नति तथा आय में वृद्धि हो सकती है. आप अपने जीवनसाथी के साथ निकटता का अनुभव कर सकेंगे, पारिवारिक सदस्यों से भी लाभ हो सकेगा.

कन्या राशि:

चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. नए काम का आरंभ करने के लिए अपने जो योजना बनाई है, उस पर अमल करने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है. बिजनेस में भी लाभ होने का योग है. नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति का लाभ मिल सकता है. आपको पिता से लाभ होगा. परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा. दांपत्यजीवन भी अच्छा रहेगा. सरकारी कामकाज अच्छी तरह से पूरे होंगे. आज का दिन अच्छी तरह व्यतीत होगा.

तुला राशि:

चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. साहित्य में रुचि रखने वाले बौद्धिक लोगों से मिलकर ज्ञान की चर्चा में समय व्यतीत होगा. नए काम की शुरुआत आप कर पाएंगे. किसी लंबे सफर पर या किसी धार्मिक यात्रा पर जाना हो सकता है. विदेश में रहने वाले आपके रिश्तेदार या दोस्तों से बातचीत की संभावना है. दोपहर के बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इस दौरान आपका मन भी किसी काम में नहीं लगेगा. संतान के मामले में चिंता रहेगी. हालांकि नकारात्मकता से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए.

वृश्चिक राशि:

चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें और महत्वपूर्ण काम आज हाथ में ना लें, तो अच्छा होगा. उग्र स्वभाव और खराब व्यवहार के कारण आप तकलीफ में आ सकते हैं. आपको समय से भोजन नहीं मिलने की आशंका बनी रहेगी. आपको गलत और गैरकानूनी काम से आज दूर ही रहना चाहिए. दुर्घटना की भी आशंका है. किसी बात का डर हो, तो ध्यान करके मन को शांत रखें. सकारात्मक विचारों से मन शांत बना रहेगा.

धनु राशि:

चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज का दिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. आप किसी भी बात का विश्लेषण अच्छे से कर सकेंगे. प्रवास, मनोरंजन, मित्रों के साथ मुलाकात, स्वादिष्ट भोजन और सुखद चीजों की खरीदारी आपको अधिक आनंदित करेगी. पार्टनरशिप के काम से लाभ हो सकता है. जीवनसाथी के साथ सम्बंध मजबूत होंगे. मान-सम्मान बढ़ेगा. किसी बात की जल्दबाजी आपको नुकसान करवा सकती है.

मकर राशि :

चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. व्यापार में वृद्धि और आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन अच्छा है. नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी. कार्यस्थल पर कोई नया काम आपको मिल सकता है. पैसे का लेन-देन अच्छी तरह से कर सकेंगे. जो लोग आयात-निर्यात का काम करते हैं, वे लाभ प्राप्त कर सकेंगे. परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. आर्थिक लाभ होगा. कानूनी मामलों से बचकर रहें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विरोधी आपके समक्ष टिक नहीं सकेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन लापरवाही से आपको बचना होगा.

कुंभ राशि :

चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज आपको किसी बात का डर लगा रहेगा. विचार तेजी से बदलने के कारण आप दुविधा में रहेंगे और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे. संतान की चिंता आपको परेशान करेगी. आपको पेट की तकलीफ होने की संभावना है. यदि काम में असफल होंगे, तो हताशा आएगी. अचानक धन खर्च हो सकता है. साहित्य संबंधी प्रवृत्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है. टारगेट पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत की जरूरत होगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा.

मीन राशि:

चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आपको सावधान रहना पड़ेगा. परिवार में मतभेद हो सकता है और माता के स्वास्थ्य चिंता रहेंगी. मन में किसी बात की उलझन हो सकती है. ऐसी स्थिति के कारण आप समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. आर्थिक नुकसान हो सकता है और प्रतिष्ठा को कलंक पहुंच सकता है. नौकरी या व्यापार में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. संपत्ति के दस्तावेज बनाते समय में विशेष ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ किसी भी मामले में लापरवाही से आपको बचना होगा.



