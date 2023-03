मेष राशि : आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. यह चंद्रमा को आपके पहले घर में लाता है. आप लव-पार्टनर के साथ अपनी खोई हुई केमिस्ट्री या किसी विशेष दोस्त को फिर से खोज लेंगे. इस तरह का सकारात्मक मोड़ आपकी खुशियों में इजाफा कर सकता है. यह जीवन शक्ति के लिए एक शक्ति-भरा दिन है और जोश अपने सबसे अच्छे रूप में रहेगा.Aaj ka love Rashifal . Love Horoscope 25 March 2023 . Love Rashifal 25 March 2023 .

वृष राशि :

आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. इससे चंद्रमा आपके 12वें भाव में आ जाता है. आज आपके वाद-विवाद में फंसने की संभावना है. प्रेमी के साथ किसी भी खुले टकराव से आपको बचना चाहिए. आराम करने और आराम करने के लिए ध्यान में अपना हाथ आजमाएं या अपनी पसंद के संगीत का सहारा लें.

मिथुन राशि :

आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. इससे चंद्रमा आपके 11वें भाव में आ जाता है. आप अपने दोस्त और लव-पार्टनर के साथ एक अच्छी केमिस्ट्री बनाने के मूड में हैं. आपको सलाह दी जाती है कि अपने दोस्त और लव-पार्टनर के साथ कोई भी पेशेवर मामला साझा करने से बचें. आप उनके साथ अपने पसंदीदा विषयों पर चर्चा करके संतुष्ट महसूस करेंगे.

कर्क राशि :

आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. जो चंद्रमा को आपके 10वें भाव में लाता है. हो सकता है कि आपके रिश्ते में चीज़ें सही न हों. राय या मानसिकता में अंतर संचार की खाई को चौड़ा कर सकता है. इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है और अपने साथी के साथ बेवजह की बहस में पड़ने से बचें.

सिंह राशि :

आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. जो चंद्रमा को आपके नौवें भाव में लाता है. शाम को आप किसी शांतिपूर्ण क्षेत्र में बिताने का निर्णय ले सकते हैं. अपने दोस्त और लव-पार्टनर के साथ एक शांत कोने में आराम करना सुखद होगा. तालमेल से भरी शाम आप दोनों को एक-दूसरे के और करीब लाएगी.

कन्या राशि :

आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना वजन इधर-उधर न फेंकें, बल्कि शांत और रचित रहें. अपने दोस्त और लव-पार्टनर को रिझाने के दौरान आप अधिक कल्पनाशील होते हैं. आप रचनात्मकता पसंद करते हैं. पैसों के मामले में आज का दिन इतना शुभ नहीं है.

तुला राशि :

आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. जो चंद्रमा को आपके 7वें भाव में लाता है. आप अपने प्यार-रिश्ते को बनाए रखने के लिए पैसा और समय खर्च कर सकते हैं. अपने दोस्त और लव-पार्टनर के साथ एक शांत आराम, तालमेल से भरी शाम आप दोनों को एक-दूसरे के और करीब लाएगी.

वृश्चिक राशि :

आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. यह चंद्रमा को आपके छठे भाव में लाता है. आज आपके मन में नकारात्मक विचारों के निरंतर प्रवाह से आप परेशान हो सकते हैं. अपने दिमाग को मोड़ने की कोशिश करें और लव-पार्टनर, सकारात्मक लोगों या दोस्तों की तलाश करें जो आपको खुश कर सकें.

धनु राशि :

आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. यह चंद्रमा को आपके 5वें भाव में लाता है. भाग्य का साथ आज आप खुद को कंधे से कंधा मिलाते हुए पाएंगे. अपने मल्टीटास्किंग कौशल को तेज करें क्योंकि आप व्यस्त रहेंगे और राहत के केवल कभी-कभी क्षण होंगे. यह शानदार दिन लव-लाइफ में सकारात्मक और उत्साह से भरा रहेगा

मकर राशि :

आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. यह चंद्रमा को आपके चौथे भाव में लाता है. आपके दोस्त और लव-पार्टनर को भविष्य की चिंता हो सकती है. हालाँकि, आप किसी भी मतभेद को जड़ से खत्म करने के लिए एक संयुक्त निर्णय लेने वाले सत्र में शामिल हो सकते हैं. लव-लाइफ में पार्टनर से बात करते समय सुनिश्चित करें कि आप खुले दिमाग से रहें.

कुंभ राशि :

आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. यह चंद्रमा को आपके तीसरे भाव में लाता है. अपने दोस्त और लव-पार्टनर को हल्के में लेना चीजों के बारे में जाने का सही तरीका नहीं हो सकता है. खुद को अभिव्यक्त करना सीखें. सिंगल लोगों को अपने जीवन के प्यार से मिलने का मौका मिल सकता है.

मीन राशि :

आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. यह चंद्रमा को आपके दूसरे भाव में लाता है. आप कुछ दान-पुण्य करने के लिए पर्याप्त उदार होंगे. यदि आपके जीवनसाथी समय-प्यार व पैसों के लिए आपसे कहते हैं तो आप उन्हें निराश नहीं करेंगे. Horoscope 25 March 2023 . Rashifal 25 March 2023 .



