मेष राशि : आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. जो चंद्रमा को आपके 10वें भाव में लाता है. अपने स्वीटहार्ट-पार्टनर के साथ रहते हुए भी आप दिल के मामलों को अलग रख सकते हैं क्योंकि काम आपके दिमाग पर राज कर सकता है. हालाँकि, आपका साथी आपको सहयोग दे सकता है जिससे आप तनावमुक्त महसूस कर सकते हैं. Aaj ka love Rashifal . Love Horoscope 18 March 2023 . Love Rashifal 18 March 2023 .

वृष राशि : आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. जो चंद्रमा को आपके नौवें भाव में लाता है. आपका प्रेम जीवन शानदार रहेगा बशर्ते आप धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें. आप अपने परिवार और प्रियजन के लिए जिम्मेदारियों को साझा करने की संभावना रखते हैं.

मिथुन राशि : आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. जो चंद्रमा को आपके आठवें भाव में लाता है. यदि आप अपने जीवनसाथी से अत्यधिक प्रेम करने की अपेक्षा करते हैं तो आप निराश हो सकते हैं. आप बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे लेकिन अंतत: आपकी प्रियतमा के रोमांस को और तेज़ करने की संभावना है.

कर्क राशि : आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. जो चंद्रमा को आपके 7वें भाव में लाता है. आपका साथी बहुत प्यार और स्नेह दिखा सकता है और इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी. रिश्ते में चीजें आपके भाग्य में जाएंगी. आप भावुक हैं लेकिन आज काम आपको विफल कर देगा.

सिंह राशि : आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. यह चंद्रमा को आपके छठे भाव में लाता है. समझदारी से सोचने की आपकी क्षमता आपको भावनाओं में बहने नहीं देगी. आप अपने स्वीटहार्ट-पार्टनर को प्रभावित करने के मूड में हैं. भावनात्मक तनाव को मैनेज करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा. आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपके साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सके.

कन्या राशि :आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. यह चंद्रमा को आपके 5वें भाव में लाता है. अपने दिल के किसी करीबी के साथ रहने की इच्छा आपको समय पर काम पूरा करने में मदद कर सकती है. अपने स्वीटहार्ट-पार्टनर के साथ रहने से आपको ख़ुशी मिल सकती है और एक अच्छे रिश्ते का मार्ग प्रशस्त हो सकता है.

तुला राशि : आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. जिससे चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में आता है. प्यार के प्रति परिपक्व दृष्टिकोण आपको अपने साथी के साथ ख़ुशनुमा समय बिताने में मदद करेगा. अपने साथी से बहुत अधिक उम्मीदें रखना आपके आनंद को खत्म कर देगा. समायोजन एक स्थायी संबंध की कुंजी है.

वृश्चिक राशि : चंद्रमा की स्थिति आज मकर राशि में है। यह चंद्रमा को आपके तीसरे भाव में लाता है। अपने प्रेम जीवन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए अपने प्रिय पर हावी होने से बचें। पैसों के मामले में यह दिन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है.

धनु राशि : आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. यह चंद्रमा को आपके दूसरे भाव में लाता है. आपका जीवन साथी भी कोई फैसला लेने में आपकी मदद कर सकता है. यदि आप अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदार और लचीले हैं तो आप अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त वित्तीय योजना बनाने में सफल होंगे.

मकर राशि : मकर राशि आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. यह चंद्रमा को आपके पहले घर में लाता है. आप अपने निजी जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी चिंताएं आपको परेशान करती रहेंगी. हो सकता है कि आप अपनी स्वीटहार्ट-पार्टनर के सामने अपनी बात आसानी से व्यक्त न कर पाएं.

कुंभ राशि : आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. इससे चंद्रमा आपके 12वें भाव में आ जाता है. यह आपकी पिछली गलतियों से सीखने का समय हो सकता है क्योंकि आप अपने प्रेम संबंधों में दबाव महसूस कर सकते हैं. आपकी मानसिकता में बदलाव प्रेम संबंधों में सद्भाव बनाए रखने में मदद कर सकता है.

मीन राशि : आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. इससे चंद्रमा आपके 11वें भाव में आ जाता है. आपके स्वीटहार्ट-पार्टनर के साथ बिताया गया अच्छा समय आपका दिन बना सकता है. अगर कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान करती है तो सुनिश्चित करें कि आप इसे अपने साथी के सामने व्यक्त करते हैं, ऐसा न हो कि स्थितियां नकारात्मक मोड़ ले सकती हैं. Horoscope 18 March 2023 . Rashifal 19 March 2023 .

(This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)



ये भी पढ़ें: Varshik Rashifal 2023 : तुला-वृश्चिक को मिलेगा मान-सम्मान प्रॉपर्टी का सुख , तो धनु को कई क्षेत्रों में सफलता