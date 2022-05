.

Viral Video Bilaspur : दो सांडों की लड़ाई में पिस गया रिक्शावाला Published on: 37 minutes ago

Koo_Logo Versions

बिलासपुर : आवारा पशुओं के आतंक से लोग परेशान हैं. ये न केवल लोगों के लिए समस्या हैं बल्कि अब ये जान के लिए भी आफत बनते नजर आ रहे हैं. बिलासपुर में ऐसा ही कुछ हुआ. जहां सड़क पर दो सांड भिड़ पड़े. इस दौरान एक युवक इनकी चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो (Rickshawwala got crushed in a fight between two bulls) गया. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.बताया जा रहा है कि सांडों की लड़ाई के दौरान चपेट में आया युवक पेशे से रिक्शा चालक है. दो सांडों ने लड़ते हुए अचानक पहले मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और उसके बाद सड़क से गुजर रहे एक युवक से टकरा गए . इससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया. जिसे आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. घटना शहर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के गोविंदनगर (Govindnagar of Sirgitti police station area) की है जहाँ एक युवक रिक्शा लेकर जा रहा था. इस दौरान वहां आपस में लड़ रहे दो सांडों ने उसे टक्कर मार दी. सड़क पर गिरने से युवक को गंभीर चोटें आईं हैं. यह देख स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे. जहां उसका इलाज चल रहा है. वही इस घटना के बाद निगम प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. जो सड़क पर घूम रहे पशुओं को गौठान में रखने की बात कहते है.