लोकल ट्रेनें रद्द होने से राजनांदगांव के पैसेंजर परेशान Published on: 5 minutes ago

राजनांदगांव में लोकल पैसेंजर ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ (local trains canceled in chhattisgarh) गई है. सबसे ज्यादा असर विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों पर पड़ा है. लगातार तीन महीनों से लोकल ट्रेन से सफर करने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं. लोकल ट्रेन से राजनांदगांव सहित दूसरे इलाकों में रोजना दो हजार यात्री सफर करते हैं. ऐसे में अगर लोकल ट्रेनें कैंसिल हो जाए तो यात्रियों को परेशानी होगी (cancellation of local trains in Rajnandgaon). रेलवे ने एक बार फिर 9 जुलाई तक 34 ट्रेनों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है. सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है इसमें राजनांदगांव डोंगरगढ़ से होकर गुजरने वाली लोकल ट्रेनें भी शामिल है. गंभीर बात यह है कि यह लगातार तीसरा महीना होगा जब लोकल ट्रेनों का संचालन ठप रहेगा.प्रैल,मई और जून के लगभग पूरे दिन लोकल ट्रेनें कैंसिल रही हैं इसके बाद 9 जुलाई तक के लिए फिर आदेश जारी कर दिया गया है. हालात नहीं सुधरे तो ट्रेनों के कैंसिल होने की तारीख और आगे बढ़ सकती (Railway passengers upset cancellation of local trains in Rajnandgaon) है. कोयला सप्लाई के चलते ट्रेनें बाधित हुई हैं. इस पूरे मुद्दे पर रेलवे अपना अलग तर्क दे रहा है.