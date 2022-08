.

मरवाही में सड़क पर दौड़ा करंट Published on: 44 minutes ago

गौरेला पेंड्रा मरवाही : आज सुबह पेंड्रा के विद्यानगर इलाके में विद्युत लाइन में हुए शार्ट सर्किट की वजह से पूरा इलाका धुआं-धुआं हो (gaurela pendra marwahi news) गया. विद्युत खंभे से तार शॉर्ट सर्किट होकर जमीन पर आ गिरा. शॉर्ट सर्किट का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता (Electric pole fell in Marwahi) है कि कुछ ही देर में पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया. जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बना लिया. हालांकि इस दौरान सड़क पर आवाजाही रोक दी गई. कोई भी व्यक्ति तार के पास नहीं (Current spread on the road in Marwahi) गया. कुछ देर तक स्पार्क होने के बाद जब लाइट चली गई. तब स्पार्किंग बंद हुई. इस दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे इलाके में लाइट चली गई. अनुमान लगाया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश और लूज शंटिंग की वजह से विद्युत लाइन में शार्ट सर्किट हुआ. जिससे तार कटकर जमीन पर गिर गया. जमीन पर अर्थिंग पाने की वजह से लगातार स्पॉर्किंग होती रही.बाद में जब लाइट कटी तब जाकर स्पार्किंग बंद (marwahi news ) हुआ.