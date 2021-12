.

बिलासपुर में वोटिंग के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प



बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 में वोटिंग के दौरान भाजपा-कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो (Clashes of BJP Congress workers in Bilaspur) गई. दरअसल विधायक शैलेश पांडेय (MLA Shailesh Pandey), मेयर रामशरण यादव (Mayor Ramsharan Yadav) समेत कांग्रेसी नेता बूथ पर पहुंचे थे. इसी दौरान निगम के नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी और भाजपा के पूर्व मेयर किशोर राय (Former BJP Mayor Kishor Rai) ने भीड़ पर विरोध जताया. जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई(Clashes during voting in Bilaspur). हंगामे के बीच दोनों पक्षों को मतदान केंद्र से बाहर निकाला गया. जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला.