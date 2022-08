.

बेरोजगारी के मुद्दे पर अम्बिकापुर में भाजपा का हल्ला बोल, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन Published on: 5 hours ago

सरगुजा: प्रदेश में बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ता के मसले पर सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा ने हल्ला बोला दिया (BJP demonstration on unemployment in Ambikapur) है. अम्बिकापुर में आज भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता गांधी चौक में एकत्रित होकर आम सभा का आयोजन (BJP protest in Ambikapur on issue of unemployment) किया. आम सभा के बाद रैली की शक्ल में भाजपा कार्यकर्ता अम्बिकापुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी भी शामिल हुए. उन्होनें सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि "कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को 2500 बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, लेकिन सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने युवाओं को धोखा दिया है. जिसके चलते प्रदेश के युवाओं का इस सरकार से भरोसा उठ गया. यह सरकार तो अपने ही मंत्री टीएस बाबा की अनदेखी कर रही है."