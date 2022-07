.

दुर्ग: भिलाई नगर पालिक निगम रिसाली के भाजपा पार्षदों ने निगम परिसर में धरना प्रदर्शन (BJP councilors protest in Risali corporation) किया. भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ शासन की योजना के अंतर्गत नगर निगम रिसाली की तरफ से राजीव युवा मितान क्लब के लिए 40 वार्डो की सूची के आदेश जारी किए गए हैं. जिसके लिए समिति का गठन किया गया है. समिति गठन में शासन के मापदंडों की धज्जियां उड़ाई (Allegations of irregularities in committee formation) गई है. कांग्रेस पदाधिकारियों को लाभ पहुंचाने के इरादे से सिर्फ कांग्रेसियों का ही समिति में चयन किया गया है, जिसका भाजपा विरोध करती है. भाजपा पार्षदों ने निगम आयुक्त से आदेश को तुरंत निरस्त करने की मांग करते हुए नई समिति का गठन करने को कहा. भाजपा पार्षदों ने मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने की भी बात कही. धरना में प्रमुख रूप से भाजपा पार्षद मनीष यादव, विधि यादव, रमा साहू, माया यादव, खिलेंद्र चंद्राकर, हरीश नायक, ममता सिन्हा, गजेन्द्री कोठरी, शैलेन्द्र साहू और ओमप्रकाश मिर्झा शामिल हुए.