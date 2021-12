.

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021: राजनांदगांव और खैरागढ़ में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हो रही वोटिंग



छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 (Chhattisgarh urban body election 2021) में कई दिनों से चल रही गहमागहमी के बीच आज मतदान हो रहा है. खैरागढ़ नगर पालिका परिषद (Khairagarh Municipal Council) के 20 वार्डों में आम चुनाव और राजनांदगांव नगर निगम (Rajnandgaon Municipal Corporation) के वार्ड नंबर 17 में उपचुनाव (Rajnandgaon Municipal Corporation by election) हो रहा है. सुबह से ही मतदान के लिए मतदाता पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं. दोपहर 1 बजे तक राजनांदगांव वार्ड क्रमांक 17 में 31.3 फीसदी और खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में 43 फीसद मतदान हुआ है (Voting in Rajnandgaon and Khairagarh ). मतदान केन्द्रों में कोरोना प्रोटोकॉल का लोगों ने सख्ती से पालन (voters following Corona protocol) किया.