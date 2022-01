.

बलरामपुर में दो दिनों की बारिश के बाद निकली धूप, सड़कों पर दिखी चहल-पहल Published on: 7 minutes ago



बलरामपुर में 2 दिनों तक बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बाद धूप खिलने से लोगों को राहत मिली है. पिछले दो दिनों से बारिश और ओलावृष्टि के कारण जिले में ठंड बढ़ गई थी. 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन आज धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली (people breathed relief as the sun came out today) है. जिला मुख्यालय बलरामपुर में आज धूप निकलने के बाद चहल-पहल दिखी. अपने घरों और दुकानों के बाहर लोग धूप का आनंद लेते हुए भी दिखाई दिए.