.

Exclusive CCTV VIDEO: गांधी को गाली पुलिस के शिकंजे में काली! खजुराहो में कहां छुपे बैठे थे महाराज कालीचरण Published on: 2 hours ago



राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले फरार आरोपी कालीचरण महाराज (Kalicharan Maharaj arrested) पर रायपुर पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. खजुराहो (Kalicharan statement against Gandhiji in raipur) से सुबह चार बजे रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया था. कालीचरण महाराज खजुराहो के बागेश्वर धाम होटल में रुके थे. इससे पहले 27 दिसंबर को वह पल्लवी होटल में रुके थे. यहां मिले सीसीटीवी वीडियो में कालीचरण महाराज को खाना खाते और वहां आते-जाते देखा गया था. पल्लवी होटल में काम करने वाले ने कालीचरण महाराज के बारे में बताया. बागेश्वर धाम होटल के मालिक का कहना है कि कालीचरण महाराज यहां दो दिनों से रुके हुए थे. (Kalicharan arrested from Khajuraho)