Chhattisgarh Paddy Purchase 2021: 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी की जाएगी Published on: 22 minutes ago



छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले (Raigarh district of Chhattisgarh) में धान खरीदी 2021 (Chhattisgarh Paddy Purchase 2021)के तहत आज से खरीदी शुरू हो गई है, जो कि 31 जनवरी तक जारी रहेगी(Paddy will be purchased from December 1 to January 31) . इस बीच भाजपाई खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था और किसानों की समस्या को लेकर नारेबाजी कर रहे है. धान खरीदी (Chhattisgarh Paddy Purchase ) को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है.