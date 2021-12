.

Dhamtari crime news: धमतरी के मारुति शोरूम में चोरी, सीसीटीवी में कैद करतूत Published on: 11 minutes ago



धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र (Theft in Dhamtari Arjuni police station area) अंतर्गत सेहराडबरी स्थित मारुति (Dhamtari crime news) शोरूम स्काई ऑटोमोबाइल (Theft in Maruti Showroom in Dhamtari) में दो अज्ञात युवकों ने घुसकर नगदी और चांदी के सिक्कों पर हाथ साफ किया. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो (Incident of theft in Dhamtari caught on CCTV) गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है