बेटे ने मां का किया मर्डर

सूरजपुर: मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर पहुंचकर केस दर्ज किया. उसके बाद जांच शुरू की गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. son killed mother in Surajpur आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.surajpur news update इस घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश थाना प्रभारी रामानुजनगर को दिए थे. जहां एसडीओपी प्रेमनगर के मार्गदर्शन में थाना रामानुजनगर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ा.

आरोपी का मां से होता था विवाद: मामले में प्रकाश सोनी एसडीओपी सूरजपुर ने बताया कि "मृतक के बेटे से सख्ती से पूछताछ की गई. जिसमें आरोपी ने बताया कि उसकी मां ने उसे काम नहीं करते हो कहकर डांट फटकार लगाई थी. जो आरोपी को अच्छा नहीं लगता था.Kaliyugi son killed his own mother in Surajpur जिसको लेकर हमेशा मां बेटे में लड़ाई होती थी.surajpur news update क्योंकि मृतक गलत लड़कों की संगत में आकर गलत काम करता था. जिससे उसकी मां हमेशा परेशान रहती थी. घटना के दिन भी मां ने बेटे को काम करने के लिए डांटा और बोला अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तुमको मैं घर से निकाल दूंगी. जिसे सुन आरोपी काफी नाराज हुआ. वहीं गुस्से में आकर डण्डे से अपनी मां के सिर पर मारकर चोट पहुंचाया. उसके बाद पड़ोसियों ने महिला को अम्बिकापुर अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी."

आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया : प्रकाश सोनी एसडीओपी सूरजपुर ने आगे बताया कि "रामानुजनगर पुलिस ने फरार आरोपी बेटे को आज गिरफ्तार कर लिया है.Kaliyugi son killed his own mother in Surajpur वहीं आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा को जब्त कर लिया गया है.surajpur news update "