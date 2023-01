बीजेपी पर आदिवासी नेता जनकराम का गंभीर आरोप

सूरजपुर : आदिवासी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जनक राम सूरजपुर के दौरे पर थे. जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूती देने समेत कई विषयों में जनकराम ने चर्चा की. सर्किट हाउस में हुई बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई. पदाधिकारियों ने कहा कि 2018 की तरह इस बार भी प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता स्थापित करनी है. इसके लिए सबको अभी से जी-जान से जुट जाना Congress alleges bjp for reservation issue होगा. साथ ही साथ आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी को कांग्रेस नेता ने आड़े हाथों लिया.

प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार का दावा : वहीं जनकराम ध्रुव (State President of Tribal Congress Committee) ने कहा कि '' हमारा छत्तीसगढ़ देश में ही नहीं प्रदेश में भी एक नंबर पर है. हमारे छत्तीसगढ़ का अनुसरण और भी प्रदेश कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ चौमुखी विकास कर रहा है. जिसे लेकर आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बहुमत और फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का परचम लहराएगा. जिसे हम सब आदिवासी भाई मिलकर मेहनत करेंगे. आदिवासी समाज जागरूक हो चुका है. उसे और जागरूक करना है. ताकि समाज को उसका वास्तविक हक मिल सके. यह प्रदेश में कांग्रेस की दोबारा सरकार आने पर ही संभव है. हमें समाज के बीच जाकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना होगा और भूपेश सरकार की उपलब्धियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना Politics on reservation in Chhattisgarh है.''

ये भी पढ़ें- सूरजपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

आरक्षण बिल पर केंद्र को कोसा : इस दौरान जनकराम ने बताया कि ''आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होगी. फिर से प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार बनेगी. वहीं आदिवासी वर्ग के भी युवाओं की भी पार्टी टिकट की दावेदारी होगी. प्रदेश में गहमाए हुए आरक्षण के मुद्दे पर जनकराम ने कहा कि ''राज्यपाल महोदय (Governor Anusuiya Uikey) जल्द ही बिल पर हस्ताक्षर करेंगी और जिसको जितना हक मिलना चाहिए, उसको उतना लाभ मिलेगा. भूपेश सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है. लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार के कारण आरक्षण में देरी हो रही है.'' जनकराम ने बातों ही बातों में ही केंद्र सरकार के इशारे पर राज्यपाल के हस्ताक्षर ना करने की बात कही है.''