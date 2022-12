सूरजपुर : जिले में बारिश के दिनों में कई बार सड़क को लेकर आंदोलन हुआ.इसके बाद आश्वासन के बाद लोगों ने आंदोलन खत्म किया. लेकिन इस बार बिना बारिश के ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जरही चौक Jarhi Chowk of Surajpur पर सड़क को सही करने की मांग पर धरना प्रदर्शन BJP protest against bad road in Surajpur किया. इस धरना प्रदर्शन के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग की नींद टूटी. स्थानीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाया कि जिले के कई क्षेत्रों में सड़क का काम जारी है.ऐसे में वो थोड़ा धैर्य रखें.वहीं बीजेपी नेता लोकेश पैकरा ने बताया कि '' जब से कांग्रेस सरकार बनी है. तब से सूरजपुर जिले की सड़कें खस्ताहाल हो गई है. चाहे वह ग्रामीण सड़क हो या फिर एनएच सभी की स्थिति बदहाल है. हमें इसीलिए चक्का जाम करने की जरूरत पड़ी है. अगर शासन-प्रशासन इस ओर ध्यान देता तो आज हमें चक्का जाम जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न करनी पड़ती.''

सड़क में गड्ढे लेकिन मरम्मत नहीं : लोकेश पैकरा ने बताया कि ''अंबिकापुर बनारस मार्ग में गड्ढे इतने हो गए Chakkajam for repair of Ambikapur Banaras road हैं कि यह नहीं दिखता है कहां पर गड्ढे हैं कहां पर सड़क है.वहीं बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाता है. सड़कों की उपेक्षा के कारण दुर्घटना का शिकार होकर लोग आए दिन घायल हो रहे हैं. सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए. ताकि लोगों को आवाजाही में किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े.अगर जल्द से जल्द अंबिकापुर बनारस मार्ग दुरुस्त नहीं किया गया तो इससे उग्र आंदोलन किया जाएगा.''

पीडब्ल्यूडी विभाग ने मरम्मत की कही बात : PWD की उप अभियंता संगीता जायसवाल ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाया. उन्होंने बताया कि '' शासन से मार्गदर्शन लेकर सड़क मरम्मत का काम शुरु किया जाएगा.फिलहाल कई सड़कों पर काम जारी है.वहीं अंबिकापुर बनारस मार्ग को दुरुस्त करने का निर्देश सरकार से मिल चुका है.जल्द से जल्द अंबिकापुर बनारस मार्ग का मरम्मत का कार्य चालू कर दिया Surajpur latest news जाएगा.''