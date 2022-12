कांग्रेस के गौरव दिवस पर भाजपा ने कसा तंज

सूरजपुर : 17 दिसंबर को भूपेश सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं. BJP attacks on Congress in Surajpur इस दिन को कांग्रेस गौरव दिवस के रूप में बनाएगी. BJP attacks on Congress in Surajpur इसे लेकर सूरजपुर बीजेपी ने इसे भूपेश सरकार की नाकामी गिनाते हुए काला दिवस बताया. बीजेपी के मुताबिक लूट हत्या बलात्कार जैसी चीजों में इजाफा हुआ है.वहीं इन चार साल में चारों तरफ हताशा और निराशा है. छत्तीसगढ़ की सरकार विकास से कोसों दूर है. surajpur latest news

पीएम आवास योजना पर भूपेश सरकार को घेरा : बीजेपी नेता श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि ''जहां विकास की किरण कहीं से भी छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देती.वहीं पूरे देश में पीएम आवास का काम काफी तेजी से चल रहा है. यह दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना का राज्यांश भूपेश सरकार नहीं दे पा रही है.जो सरकार गरीबों की बात करती है. वहीं सरकार गरीबों के ऊपर से छत छीन रही है.16 लाख मकान से आज गरीब वंचित हुए हैं. यह खुद सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है. Bhupesh government on PM housing scheme

सीएम भूपेश पर भी हमला : बीजेपी ने सीएम भूपेश (CM Bhupesh Baghel) पर भी निशाना साधते हुए कहा कि '' छत्तीसगढ़ को कांग्रेस सरकार का एटीएम है .जहां के पैसों से पूरे देश में कांग्रेस को जीवित करने का काम सरकार कर रही है.''