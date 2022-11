सरगुजा : पूरे देश में कोरोना संक्रमण काल के बाद बीमारियों की निगरानी और जांच के लिए ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना की जानी है.इसके लिए केंद्र सरकार ने सरगुजा जिले से ग्रामीण क्षेत्र में उदयपुर सीएचसी और नवापारा यूपीएचसी (Udaipur CHC and Nawapara UPHC) को चुना है. पब्लिक हेल्थ यूनिट के तहत 80 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है जिसके तहत पब्लिक हेल्थ यूनिट गांव में जाकर लोगों की जांच करने के साथ ही सैम्पल कलेक्शन करेगी. सेम्पल हमर लैब भेजे जायेंगे और फिर हमर लैब में जांच कर बीमारियों का पता लगाया जा सकेगा. (medical facility in sarguja villages)







क्यों पड़ी हेल्थ की अलग यूनिट की जरुरत : पब्लिक हेल्थ यूनिट की टीम सिर्फ जांच और इलाज ही नही करेगी बल्कि यहां बने कॉल सेंटर में हर मरीज का डाटा रखा जायेगा. यह डाटा ऑनलाइन फीड किया जायेगा. इस डाटा को केंद्र और राज्य तक देखा जा सकेगा. बीमारियों के फैलने से पहले ही मॉनिटरिंग कर उसका समाधान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है. क्योंकि कोरोना महामारी में भारत जैसे देश मे जांच करना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी. जब तक जांच कर बीमारी का पता कर पाते तब तक बीमारी व्यापक रूप से फैल चुकी थी.





बढ़ेगी ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सुविधा: इसके साथ ही जिले के ग्रामीण सब हेल्थ सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील करने के लिए भी राशि प्रदान की गई है. जिले में 38 एचडब्ल्यूसी के लिए प्रति सब हेल्थ सेंटर 7.6 लाख की स्वीकृति मिली है. नए सब हेल्थ सेंटर के लिए 27.50 लाख रुपए का अनुदान मिला है. इन सभी योजनाओं के लिए कलेक्टर ने अनुमति प्रदान कर दी है.





वेलनेस सेंटर्स के लिए होंगी भर्ती : 15वें वित्त आयोग के माध्यम से ही नवीन भर्ती की जानी है. जो वर्तमान में आरक्षण संबंधी नियमों की वजह से रुकी हुई है. प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में नि:शुल्क जांच उपचार रक्त जांच नि:शुल्क दवा एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी. निगम क्षेत्र में 16 हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर हमर क्लीनिक की स्थापना की जा रही है. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में सर्व सुविधा युक्त हमर अस्पताल की स्थापना की जा रही है. (Health and Wellness Center Hamar Clinic)



स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश : विश्व स्तर पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात होती है. हर देश पर स्वास्थ्य बजट बढ़ाने और स्वास्थ्य का अधिकार देने की बातें होती है. अब भारत ने भी इस कांसेप्ट को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है. 15 वें वित्त के माध्यम से जिस तरह बजट और प्रावधान स्वास्थ्य सेवाओं में किए जा रहे हैं. इससे कुछ ही वर्षों में देश मे स्वास्थ्य सुविधाओं का एक बड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा. (Preparedness to deal with disaster in country)