राजनांदगांव: राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड संख्या 17 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन ने जीत हासिल (Congress got victory in Rajnandgaon by election) की है. खैरागढ़ नगर पालिका परिषद ( Khairagarh Municipality Election 2021 Result) के 20 वार्डो में 10 सीटों पर भाजपा और 10 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की. खैरागढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिला(BJP and Congress got equal seat in Khairagarh)

खैरागढ़ में दिखा रोचक मुकाबला

रीकाउंटिंग के बाद आया परिणा

मतगणना के दौरान वार्ड नंबर 4 खैरागढ़ में वोट बराबर हो गए थे. री-काउंटिंग में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जिसके बाद कांग्रेस 10 वार्डों में जीती. मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी करते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना संपन्न करायी है. खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में संशय की स्थिति बनी हुई है कि कौन सी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा. बहुमत के लिए 11 पार्षदों का होना आवश्यक है लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास 10-10 पार्षद हैं