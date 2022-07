रायपुर: रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में सोशल साइट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियो अपलोड करने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. इस विषय में उरला पुलिस ने बताया कि गृह मंत्रालय के एनसीआरबी शाखा नई दिल्ली में की गई शिकायत के आधार पर आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया. आरोपी ने इंस्टाग्राम में अश्लील वीडियो अपलोड किया था. उरला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67, 67 ए के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार (Arrested from Raipur for uploading obscene video on social site) किया है.

इंस्टाग्राम पर किया था अश्लील वीडियो अपलोड: इस विषय में उरला थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने बताया, "उरला पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियो सोशल साइट इंस्टाग्राम में अपलोड करने वाले आरोपी अमन किरणापुरे निवासी उरला को आईटी एक्ट की धारा 67,67(ए) के तहत गिरफ्तार किया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 1 मई 2021 को उसने अपने फोन से इंस्टाग्राम अकाउंट में बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो अपलोड किया था."

गृह मंत्रालय के माध्यम से संबंधित थाने को भेजी जाती है जानकारी: भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सीसीपीडब्ल्यूसी योजना अंतर्गत बच्चों और महिलाओ से संबंधित अपराधों के नियंत्रण को लेकर गृह मंत्रालय के नई दिल्ली शाखा के एनसीआरबी पोर्टल में आम लोगों से इस तरह की शिकायतें मंगाई जाती है, जिसके बाद गहन छानबीन और जांच के बाद ऐसे आरोपियों के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड करने के मामले में आईटी एक्ट की धारा 67, 67 ए के तहत कार्रवाई की जाती है.