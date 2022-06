छत्तीसगढ़ में हरियाणा राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Elections 2022) की रणनीति बन रही है. रायपुर के रिसॉर्ट में रूके हरियाणा के कांग्रेस विधायकों के साथ अहम बैठक (Congress discussion in Raipur on Haryana Rajya Sabha elections) भी है. इस बैठक में शामिल होने के लिए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल रायपुर पहुंचे हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं.

हरियाणा राज्यसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से क्या दाव लगा रही कांग्रेस पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सीएम भूपेश बघेल ने हसदेव अरण्य आंदोलन को लेकर बड़ा बयान (CM Bhupesh Baghel big statement on Hasdeo Aranya movement ) दिया है. सीएम ने कहा कि हसदेव अरण्य आंदोलन (Hasdeo Aranya movement) में अगर कोई गोली चलाएगा तो उसके ऊपर गोली चल जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के हसदेव अरण्य आंदोलन पर दिए बयान को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं अगर वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या पेड़ की डाली भी नहीं ( trees not cut in Hasdev Aranya) कटेगी.

हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन पर सिंहदेव के साथ हुए सीएम बघेल, दिया बड़ा बयान पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bodhghat project Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर दावा किया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आदिवासियों की सरकार है. कांकेर में पत्रकारों के साथ बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तरियों की मंजूरी के बिना बोधघाट परियोजना का काम शुरू नहीं होगा.

जब तक बस्तर के लोग सहमत नहीं होंगे, बोधघाट परियोजना शुरू नहीं होगी: भूपेश बघेल पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अंबिकापुर में एक बेटी ने मुश्किलों को पार करके मुकाम हासिल किया है. छोटी सी उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया. कई चुनौतियां आईं. लेकिन इस बेटी ने हिम्मत ना (Challenge in front of Urvashi of Ambikapur) हारी.

छोटी सी उम्र में उठा पिता का साया, मुश्किलें पार कर उर्वशी ने मुकाम पाया पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर के निजी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा (Patient sang song during operation in Raipur) है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ मरीज का लाइव ऑपरेशन चल रहा है. वहीं दूसरी तरफ मरीज गजल गा रहा है. आधुनिक तरीके से किए जा रहे लाइव ऑपरेशन और गाना गाते मरीज का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Raipur Viral Video : ऑपरेशन के दौरान मरीज ने गाया गजल "हंगामा है क्यों बरपा'' पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

धमतरी में इंसानियत की सच्ची तस्वीर सामने आई है. जहां एक बुजुर्ग महिला के उसके अपने बच्चों ने छोड़ दिया था.लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी अर्थी को कंधा देने पूरा का पूरा वार्ड एकजुट हो गया. वार्ड की महिला पार्षद ने बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी (Dhamtari female councilor performed the duty of the son) उठाई.

धमतरी की महिला पार्षद बनीं मिसाल, बुजुर्ग महिला की अर्थी को दिया कंधा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Food poisoning in Bilha Nagar Panchayat: बिलासपुर के बिल्हा में चाट खाने के बाद पूरा गांव फूड प्वॉइजनिंग से बीमार हो गया. 22 बच्चे बीमार पड़ गए. कई महिलाओं की तबीयत खराब हुई. चार बच्चों को गंभीर हालत में सिम्स रेफर किया गया. जिसमें से एक बच्ची की मौत हो गई.

बिलासपुर में चाट के ठेले से मिली मौत, 22 बच्चों को फूड प्वाइजनिंग, एक की मौत पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

bridge culvert work is incomplete in korba: कोरबा में करोड़ों रुपयों की लागत से बन रहे पुल पुलिया का काम आज भी अधूरा है. कई पुल तो ऐसे हैं, जिनका निर्माण कार्य पांच साल पहले शुरू हुआ था. लेकिन आज भी वो लोकार्पण के इंतजार में हैं.

कोरबा में लोकार्पण के इंतजार में सालों से खड़े हैं 134 करोड़ के पुल-पुलिया ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

वीआईपी रोड स्थित होटल के बाहर 4 जून की रात दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद चार युवक और 2 युवतियां को हिरासत में लिया है. इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है.

लेट नाइट पार्टी में लड़के-लड़कियों के बीच जमकर चले थे लात-घूंसे, 2 लड़कियां सहित 6 लोग गिरफ्तार पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरियाणा राज्यसभा चुनाव (Haryana Rajya Sabha Elections) कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. इसलिए रायपुर में हरियाणा के विधायकों के साथ सीएम भूपेश बघेल और राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला रणनीति बना रहे हैं.

Rajya sabha election 2022 : हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए सीएम भूपेश की रणनीति, आज होगी अहम बैठक पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें