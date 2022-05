छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने आंदोलन के लिए अनुमति की (bjp protest against oppressive rules on agitation) अनिवार्यता को लागू किया है. बीजेपी इस नियम का विरोध कर रही है. इसके खिलाफ बीजेपी का छत्तीसगढ़ में जेल भरो (Jail Bharo Movement of BJP) आंदोलन जारी है. रायपुर में पुलिस बने बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है

छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जेल भरो आंदोलन, बृजमोहन अग्रवाल समेत कई नेता गिरफ्तार. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ की दो राज्यसभा सीटों के लिए गहमागहमी तेज हो गई है. सिंधी समाज ने दो में एक सीट पर समाज का प्रतिनिधि भेजने की मांग की (Scuffle started for two Rajya Sabha seats in Chhattisgarh) है.

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीटों के लिए माथापच्ची शुरु, सिंधी समाज ने प्रतिनिधि भेजने की उठाई मांग. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नक्सलियों के नाम से सुर्खियों में रहने वाला छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला एक बार फिर चर्चा में है. लेकिन इस बार सुर्खियों में बने रहने का कारण एक वायरल वीडियो है. ये वीडियो सुकमा जिले के दोरनापाल थाना प्रभारी सुरेश जांगड़े का हैं. जो अपनी कमर में तमंचा लटकाकर भोजपुरी गाने 'बगल वाली जान मारे ली' में जमकर ठुमके लगा रहे हैं.

VIRAL VIDEO: भोजपुरी गाने 'बगल वाली जान मारे ली' पर तमंचे के साथ नाचे दोरनापाल थानेदार. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बस्तर में अचानक मौसम ने करवट ली. ऐसे में तेज हवा के साथ आंधी चली. आंधी के कारण वनांचल क्षेत्रों में पेड़ धराशाई हुए. इस वजह से कई जगह पर विद्युत सेवा बाधित हुई. ऐसे ही एक मामले में बस्तर संभाग के ठेका श्रमिक का वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है. ये ठेका श्रमिक काफी ऊंचाई पर बिजली के तारों के बीच में झूलकर तारों में उलझे हुए पेड़ की टहनी को हटा रहा है

Bastar Viral Video : हवा के बीच लटकती जान, विद्युत सेवा बहाल करने में हो सकती थी मौत. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

'नव संकल्प चिंतिन शिविर' को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता उदयपुर में इकट्ठा हुए थे. इस चिंतन शिविर में पार्टी ने कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है. जिसका असर आगामी दिनों में प्रदेश की राजनीति पर भी (Nav Sankalp Chintan Shivir impact in Chhattisgarh ) पड़ेगा.

नव संकल्प चिंतन शिविर का छत्तीसगढ़ में पड़ेगा असर, जानिए क्यों हैं राष्ट्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ मॉडल से खुश ? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर की उरला थाना पुलिस ने ट्रक समेत गांजा जब्त किया (Inter state ganja smuggler arrested in Raipur) है. इस मामले में दो अंतरराज्यीय गांजा तस्करों की गिरफ्तारी हुई है.

रायपुर में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार , ट्रक समेत 480 किलो गांजा जब्त. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Adarsh ​​Credit Cooperative Society fraud ) के दो संचालकों को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है. इस चिटफंड कंपनी पर 9000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है. जबकि अकेले राजनांदगांव जिले में ही 350 निवेशकों से कंपनी ने पांच करोड़ रुपए ठगे हैं.

आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के दो संचालक अरेस्ट, 9000 करोड़ का है फर्जीवाड़ा. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मुंगेली में अचानकमार टाइगर रिजर्व बफर जोन में भालू के हमले से एक ग्रामीण की मौत हुई है. बताया जा रहा है कि भालू के मूवमेंट की जानकारी वनविभाग ने ग्रामीणों को पहले दी थी.लेकिन ग्रामीण फिर भी तेंदूपत्ता तोड़ने इलाके में गए.

मुंगेली में भालू ने किया जानलेवा हमला, बैगा आदिवासी की मौत. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में दसवीं और बारहवीं के नतीजे एक साथ घोषित हुए. दंतेवाड़ा जिले से इस बार कोई राज्य के मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाया. लेकिन जिले की सरकारी कोचिंग संस्था (chhu lo asmaan Institute of dantewada) से कई छात्रों जिले में मेरिट स्थान बनाया है.

दंतेवाड़ा जिले में छू लो आसमान संस्था के विद्यार्थियों ने दिखाया दम, जिला प्रावीण्य सूची में कई छात्रों के नाम. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर के खमतराई में मारपीट का वीडियो सामने आया है. वीडियो में कुछ लोग दो लोगों को पीटते दिख रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

रायपुर के खमतराई में दो पक्षों में मारपीट, घटना का वीडियो वायरल, चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें