युवा पहलवान अंतिम पंघाल अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वालीं पहली भारतीय महिला बन गई हैं.

रायपुर पुलिस के सुनो रायपुर अभियान से अब बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद भी जुड़ गए हैं. उन्होंने पुलिस की तारीफ करके इस अभियान से जागरुकता फैलाने की सराहना की है.

मध्यप्रदेश में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मध्य परिषद की बैठक लेंगे. जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे.

Raman Singh can be made governor छत्तीसगढ़ की राजनीति में बीजेपी ने लगातार कई चेहरों को बदल डाला. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अरुण साव की नियुक्ति की गई. फिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नारायण चंदेल को कमान सौंपी गई BJP preparing to sideline Raman Singh in Chhattisgarh. अब रमन सिंह को लेकर छत्तीसगढ़ में चर्चा का बाजार गर्म Former Chief Minister Raman Singh है. कयास लगाए जा रहे हैं कि रमन सिंह Raman Singh को साइडलाइन किया जा सकता है.

20 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व मच्छर दिवस यानी World Mosquito Day मनाया जाता है.

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर दैनिक वेतन भोगी वन कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं.वनविभाग के कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है.

राजीव गांधी की जयंती पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि ट्रांसफर की है.

छत्तीसगढ़ के रायपुर में मच्छरों पर शोध करने की एक प्रयोगशाला है.जो प्रदेश में मच्छरों पर शोध करती है.

बेमेतरा के इंडियन ओवरसीज बैंक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. सिटी कोतवाली पुलिस ने पूर्व बैंक प्रबंधक सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है.

बालोद में महिला की हत्या को पुलिस ने सुलझा लिया है. 2 साल से आरोपी युवक का महिला से अवैध संबंध था. महिला युवक पर घर आने के लिए दबाव बनाती थी.

