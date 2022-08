दो दिवसीय जनजातीय महोत्सव (Tribal Festival) के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel) रांची पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन (Bihar Politics) पर कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वह खुद उसमें गिर जाते हैं.

छत्तीसगढ़ में बीजेपी (chhattisgarh bjp ) ने आदिवासी चेहरे को किनारे रखकर प्रदेश की कमान पिछड़ा वर्ग से आने वाले सांसद अरुण साव को दी है. लेकिन इसी के साथ ही ये सवाल अब उठने लगे हैं कि इस बदलाव का कितना असर भविष्य में देखा जाएगा.

अंबिकापुर के निजी विशेष विद्यालय (Private Special Schools in Ambikapur) में पढ़ रहे मूक बधिर बच्चों ने अपने साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया (Sexual harassment of deaf and dumb children in Ambikapur) है. बेहद संगीन आरोप एक निजी संस्थान पर लगाए गए हैं. इसे लेकर बच्चे सरगुजा कलेक्टर के पास फरियाद लेकर आये थे. बच्चों ने सांकेतिक भाषा में अपनी बात बताई और उनके साथ उनके परिजनों ने पूरी बात मीडिया से बताई

मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकता है. रायपुर में इसकी जीती जागती तस्वीर देखने को मिलती है.यहां पुरुषों के बीच महिला ऑटो ड्राइवर्स ने अपनी पहचान बनाई (Women auto drivers of Raipur created a separate identity) है.

बीते 24 घंटे से बालोद जिले (balod news) में हो रही रुक-रुक कर बारिश के कारण नदी नाले उफान पर (Flood like situation in Balod due to continuous rain) है. लेकिन दूसरी तरफ किसानों ने काफी राहत की सांस ली है. क्योंकि पिछले 15 दिनों से बारिश ने खेतों से मुंह मोड़ लिया था. लेकिन इस बारिश ने ना सिर्फ जलाशयों को लबालब कर दिया है बल्कि खेतों में भरपूर पानी पहुंच चुका है

आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाने की तैयारी है. इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. हालांकि बिलासपुर में 20 साल पहले ही इस अभियान की शुरूआत कर दी गई थी. दरअसल, 20 साल पहले ही इस अभियान की शुरूआत बिलासपुर के शिक्षक दंपती ने कर दी (Srivastava family of Bilaspur started Tiranga campaign)थी. शिक्षक दंपती रोजाना अपने घर की छत पर तिरंगा फहराते हैं और यह सिलसिला वह लगातार चला रहे हैं.

कोरबा में हसदेव नदी से निकली नहर का तटबंध टूट जाने से 50 घरों में पानी घुस गया है. अचानक हुए इस हादसे में लोगों के घरों का सब सामान बर्बाद हो चुका है. फिलहाल बचाव कार्य जारी (embankment of canal that came out of Hasdeo river in Korba broke ) है.

महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी लगन और मेहनत से शिखर छू रही हैं. विज्ञान का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है.आज हम आपको ऐसे ही महिला वैज्ञानिकों (women scientists of India) के बारे में बताने जा रहे हैं. जिनके कारण भारत ने स्पेस में सफलता के झंडे गाड़े हैं.

कोरबा में राखी का बाजार सज चुका है. इस बीच राखी के दुकानों में तिरंगा राखी की डिमांड काफी बढ़ गई है. हालात ये हैं कि बाजार में तिरंगा राखी का स्टोक कम पड़ गया (demand for tiranga rakhi in Korba) है.

