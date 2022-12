रायपुर : छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण (Sports academies in Chhattisgarh) की गवर्निंग बॉडी की बैठक में प्राप्त निर्देश के परिपालन में राज्य की खेल अकादमियों का संचालन उद्योगों के सी. एस.आर. मद से किये जाने के संबंध में 15 जून 2022 को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की प्रमुख सचिव की अध्यक्षता एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव की उपस्थिति में उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई थी. जिसमें लिए गए निर्णयानुसार सी.एस.आर. मद से खेल अकादमियों के संचालन के लिए संचालनालय के द्वारा रोडमैप एवं गाइडलाइन तैयार कर उद्योग विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है. (Sports academies in Chhattisgarh operated with CSR fund)

सीएसआर मद से किन अकादमियों का संचालन :सी.एस.आर. मद से खेल अकादमियों के संचालन के लिए जिन उद्योगों को चिन्हित किया गया है. उनमें नारायणपुर जिले में आवासीय मलखम्ब अकादमी संचालन हेतु भिलाई स्टील प्लांट, नवा रायपुर जिले में आवासीय शूटिंग रेंज एवं शूटिंग अकादमी संचालन के लिए जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड रायगढ़, बहतराई बिलासपुर जिले में एक्सिलेंस सेंटर हॉकी, एथलेटिक्स एवं तीरंदाजी अकादमी एवं रायपुर जिले के आवासीय तीरंदाजी अकादमी के लिए एन.एम.डी.सी. लिमिटेड को चिन्हित किया गया है.

हर जिले की अकादमी के लिए उद्योग निर्धारित : इसी प्रकार रायपुर जिले में गैर आवासीय एथलेटिक्स अकादमी के लिए बजरंग पॉवर एण्ड स्टील एवं आवासीय हॉकी अकादमी अल्ट्राटेक सीमेंट कम्पनी, कोरबा जिले में आवासीय वालीबॉल स्वीमिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल अकादमी में बालको के साथ-साथ एन.टी.पी.सी. लिमिटेड कोरबा, बिलासपुर जिले में आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी के लिए गोपाल स्पंज एंड पावर प्रा.लि. के साथ फिल इस्पात प्रा. लि. तखतपुर एवं राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई बिलासपुर में अधोसंरचनाओं का विकास के लिए एस.ई.सी.एल. बिलासपुर शामिल हैं.