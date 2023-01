रायपुर: मामला मुजगहन थाना क्षेत्र के टेकारी गांव का है. जहां प्रार्थी कमलेश यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि "वह राज मिस्त्री का काम करता है. एक ही घर में वह अपने पत्नी व बच्चों के साथ और उसके माता-पिता व छोटा भाई कमल यादव अलग-अलग रहते है. उसका भाई कमल यादव कोई काम नहीं करता है. जिसका खर्च उसके माता पिता ही उठाते हैं. शुक्रवार को कमलेश और उसकी पत्नी काम पर गये थे. बच्चे स्कूल गये थे. कमलेश के पिता भी काम पर गये थे. इसी दौरान गांव के पुरुषोत्तम साहू ने लगभग 11ः30 बजे फोन कर बताया कि तुम्हारे भाई कमल यादव ने तुम्हारी मां के सिर और गला में रापा से वारकर उसे मार डाला है."Murder for money in Cherchera in Raipur

रिपोर्ट में आगे बताया "घर आकर देखा तो घर के सामने भीड़ लगी थी. आंगन के सीढ़ी के पास उसकी मां फूलबाई का लहुलुहान शव पड़ा था. आरोपी कमल यादव अपने शौक पूरा करने के लिए माता पिता से अक्सर पैसा मांगा करता था. इनकार करने पर मारपीट करता था. घटना वाले दिन भी उसने पैसों की मांग की. पैसा नहीं दिया तो उसने गुस्से में आकर मां की हत्या कर दी."

क्या कहते हैं अफसर: मुजगहन थाना प्रभारी विजय यादव (Muzgahan police station incharge Vijay Yadav) ने बताया "मामले की गंभीरता को देखते हुए एससपी प्रशांत अग्रवाल ने तत्काल आरोपी की पतासाजी के निर्देश दिए. जिसमे एसीसीयू के साथ थाना पुलिस की टीम जांच में जुटी. आरोपी के तमाम ठिकानों पर दबिश दी गई. इसके बाद आरोपी कमल यादव को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी कमल यादव ने बताया "मां फूलबाई से छेराछेरा त्योहार होने से पैसे की मांग कर रहा था, जिस पर मां ने पैसा नहीं दिया. साथ ही खाना मांगने पर खाना नहीं बना है कहने लगी. जिसके बाद गुस्से में घर में रखें रापा से मां फूलबाई के सिर व गला पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. " पुलिस ने आरोपी कमल यादव को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की है.