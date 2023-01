रायपुर : Pandit Ravi Shankar Shukla University परिसर के बाहर चौपाटी निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही है. लगातार आंदोलन का बड़ा स्वरूप होते जा रहा है. इस आंदोलन में सांसद विधायक राज्यसभा सदस्य से बड़े नेता भी अपना समर्थन दे रहे हैं. पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश कुमार ने चौपाटी निर्माण को अवैध बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर में किसी प्रकार से ठोस या अस्थायी निर्माण की कोई योजना नहीं है.उन्होंने रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर (Mayor Ejaz Dhebar) के बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ''आर्किटेक्ट के जिस पत्र के आधार पर यह कहा जा रहा है कि चौपाटी का प्रस्ताव हमने दिया था,यह महज आरोप है. इसके कोई सबूत नहीं हैं.''

महापौर पर गुमराह करने का आरोप : पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि '' भाजपा पार्षद दल ने जब इस विषय को उठाया तब जाकर इस तरह की गड़बड़ियां जनता के सामने आई. हमारा उद्देश्य विकास के कार्यों में अड़ंगा लगाना नहीं है, जनता के हितों के लिए लड़ना है. महापौर ने इस संबंध में अपने चार वक्तव्य दिए हैं और चारों में अलग-अलग बातें कहीं.हमने 15 साल तक रायपुर शहर को संवारा ,लेकिन बीते 4 साल में कांग्रेस ने इसे उजाड़ने का काम किया है.रायपुर में तालाबों को पाटकर चौपटियां बनाई ज रही हैं,जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन अनुसार तालाबों का रकबा कम नहीं किया जा सकता है.''Allegations of former minister Rajesh Munat





चौपाटी निर्माण पर कांग्रेस को घेरा : former minister Rajesh Munat ने कहा कि '' मैं दावे के साथ कहता हूं कि चौपाटी का निर्माण पूर्णतः अवैध है. यहां नियम विरुद्ध निर्माण कार्य पर किया जा रहा है,इसलिए नियमों को लेकर कोई कांग्रेसी नेता या निगम अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहा है. कांग्रेस का आरोप अनर्गल है कि हम स्काई वॉक की जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जांच करवाएं क्यों नहीं करवाते हैं.विरोध में स्काई वॉक के ऊपर चढ़कर नकली नोट उड़ा रहे हैं जिसमें गांधी जी फोटो पैरों तले रौंदी गई ये कैसे अनुयायी हैं.चौपाटी का यह टेंडर 2020 में हुआ था, जिसकी निर्माण अवधि 6 महीने थी, अब साल 2023 चल रहा है.''





आखिरी दम तक लड़ाई की बात: पूर्व मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा जब तक एजुकेशन हब से चौपाटी नहीं हट जाती तब तक यह आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा सरकार अब इस धरने को खत्म करने हरसंभव प्रयास कर रही है .मैं प्रशासन को इस मंच से चेतावनी देता हूं कि सत्ता में स्थायित्व नहीं होता. इस तरह सरकार की कठपुतली बन कर हमारा धरना हटाने का षड्यंत्र ना करें. अन्यथा इसके दूरगामी परिणाम भयावह भी हो सकते हैं. जब प्रशासन को यह संज्ञान में है कि यहां भारतीय जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना जारी है तो किसके इशारे पर शांतिपूर्ण धरने के माहौल खराब करने कांग्रेस की छात्र इकाई को यहां रैली करने की अनुमति दी गई. शासन प्रशासन मेरी बात गांठ बांध लें कि इस अवैध चौपाटी पर उन्हें छात्रहित में निर्णय लेना ही होगा .हम आखिर दम तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे.''