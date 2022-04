रायपुर: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी (Chhattisgarh Congress is preparing for assembly elections ) है. हर पार्टी सियासी दावपेंच में लगी हुई है. इस बीच कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने राजीव भवन में समस्त मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ और विभागों की बैठक ली. एक के बाद एक बैठक लेकर पुनिया पदाधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं. साथ ही आगे किए जाने वाले कामों की जानकारी भी दे रहे हैं. मीटिंग के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने पुनिया के सामने अपनी बातें भी रखी. मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहें. ( PL Punia meeting at Rajiv Bhawan of Raipur)

कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी

पीएल पुनिया का रायपुर दौरा,23 अप्रैल को मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ की बैठक में करेंगे शिरकत

युवा टीम के साथ हो सकती है पीएल पुनिया की बैठक: छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के दौरों के बाद पुनिया का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है. आने वाले विधानसभा चुनाव और खैरागढ़ में मिली जीत के बाद पुनिया पार्टी का जोश कम नहीं होने देना चाहते. लिहाजा वो एक बार फिर सभी प्रकोष्ठ विभाग के अध्यक्षों से वन टू वन चर्चा करके प्रदेश के मौजूदा हालात के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं. आने वाले समय में यूथ कांग्रेस के चुनाव होने वाले हैं. लिहाजा ये भी हो सकता है कि प्रदेश में युवा टीम के साथ भी पीएल पुनिया की मीटिंग हो.