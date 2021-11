रायपुर: देशभर के किसान संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 1 साल से आंदोलनरत(One Year Of Farmers Movement) हैं. इसी कड़ी में आज किसान संगठनों की तरफ से रायपुर में एक विशाल रैली निकाली गई. जिसमें शामिल होने प्रदेश भर के किसान पहुंचे थे. इस दौरान कई किसान हाथ में तीर कमान लिए नजर आए. रैली के बाद इंडोर स्टेडियम में एक सभा (Meeting held at Indoor Stadium after rally) संपन्न हुई. इस दौरान किसान संगठनों ने एमएसपी लागू किए (Farmers demanded from Modi government to make a guarantee law on MSP) जाने सहित अपनी 14 सूत्रीय मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन (Strong demonstration of farmers on 14 point demands) किया. किसान संगठन ने केंद्र की मोदी सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की अपील की है. मांग ना पूरी होने पर आंदोलन आगे भी जारी रखने की चेतावनी दी है.

किसान आंदोलन के एक साल पूरे

शहीद किसानों को मिले सम्मानजनक राशि

संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि कृषि बिल से ज्यादा जरूरी एमएसपी पर अनाज लेना है. तीनों काले कानून को पूरे देश के लोग नहीं जानते. लेकिन एमएसपी गारंटी पर पूरे देश के किसान एक है. वे चाहते हैं कि एमएसपी पर उसका अनाज बिके. उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को 1 साल पूरे हो चुके हैं और देश भर में इस प्रकार के आयोजन किए गए. प्रधानमंत्री के द्वारा तीनों कानून को वापस लिया गया है. वह इसी आंदोलन का दबाव है. हम चाहते हैं कि संसद में जिस तरीके से ये तीनों कानून का विधेयक लाने वाले हैं. उसके साथ एमएसपी कानून को भी बनाएं. जिससे पूरे देश के किसानों को उसके उपार्जित अन्न की सही कीमत मिल सके. साथ ही शहीद हुए किसानों को सम्मानजनक राशि दी जाये. इसके अलावा आज प्रदेश में जो बेमौसम बारिश हुई है उसके बारे में भी राज्य सरकार को सोचना चाहिए, इसके सर्वे पर उचित मुआवजा दिया जाए.

किसान संगठन की 14 सूत्रीय मांगें