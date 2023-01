रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट की पुष्टि हुई New variant of Omicron found in Chhattisgarh है. संचालक महामारी नियंत्रण डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया "कोरोना संक्रमण के दो नए वेरिएंट मिले हैं जो ओमिक्रोन से संबंधित हैं, 52 वर्षीय रायपुर की महिला जो यूके से दिल्ली उतरी थी उसका सैंपल दिल्ली से टेस्ट के लिए भेज गया था, जिसमें BAF 7.2.1 म्यूटेन की पुष्टि हुई है. 25 वर्षीय युवती जो हैदराबाद से रायपुर पहुंची थी उसके मैम्पर में BA 2.75.2 वेरिएंट मिले है जो ओमिक्रोन का ही एक स्वरूप है. फिलहाल दोनों महिलाएं कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुकी है और इनके परिवार में भी सभी स्वस्थ है."

प्रदेश में नही हो पा रही जीनोम सिक्वेंसिग टेस्ट: छत्तीसगढ़ में रायपुर एम्स में जिनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वहां जिनोम सीक्वेंसिंग की जांच शुरू नहीं होने के कारण सैंपल से भुवनेश्वर भेजा जा रहा है. रायपुर एम्स के पीआरओ शिव शर्मा से बातचीत शर्मा ने बताया " रायपुर एम्स में जिनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था है, क्योंकि जिनोम सीक्वेंसिंग किट महंगी आती है. इसलिए 20 सैम्पल्स आने के बाद ही जिनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो पाएगी. इस सम्बंध में राज्य सरकार से भी बातचीत हुई है आने वाले 10 दिनों में रायपुर एम्स में भी जिनोम सिक्वेंसीग काम शूरू हो जाएगा."



प्रदेश में क्या है कोरोना संक्रमण की स्थिति: बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कल 1680 नमूनों की जांच की गई, जिसमें एक भी मामले संक्रमित नहीं पाए गए. प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.00 प्रतिशत है. राज्य में वर्तमान में पूरे छत्तीसगढ़ में 10 पॉजिटिव मरीज है.

कोरना वायरस के आंकड़ें : छत्तीसगढ़ में बुधवार को एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला. प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0 प्रतिशत है. CG Corona update प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 10 हो गई है. किसी की भी मौत कोरोना से नहीं हुई है. chhattisgarh corona tracker छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में कोरोना एक्टिव मरीज नहीं हैं. प्रदेश में अब तक 1,88,45,954 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका हैं. अब तक कुल पॉजिटिव केस 1177759 मिले हैं. जबकि कुल मौतों की संख्या 14146 हैं. अस्पताल से डिस्चार्ज 178669 लोग हुए हैं. जबकि होमआइसोलेशन और अस्पताल से ठीक हुए कुल मरीजों की संख्या 1163603 है.