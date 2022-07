रायपुर : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एनएचएम छत्तीसगढ़ में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट (Medical Lab Technologist in NHM Chhattisgarh), आई असिस्टेंट ऑफिसर के 129 पदों पर भर्ती जारी हुई है. पद के इच्छुक उम्मीदवार अपनी पात्रता की जांच करने के बाद आधिकारिक वेबसाइट - cghealth.nic.in के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त शाम 5 बजे तक (jobs in chhattisgarh) है.

कितने पदों पर होगी भर्ती : इस भर्ती अभियान के तहत, एनएचएम छत्तीसगढ़ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पद के तहत 79 रिक्तियों की भर्ती ले रहा (Jobs in Chhattisgarh Medical Department) है. नेत्र सहायक अधिकारी पद के लिए, 50 रिक्तियां प्रस्ताव पर (Recruitment for the post of Eye Assistant Officer in Chhattisgarh) हैं. एनएचएम पात्रता मानदंड के अनुसार, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं विज्ञान, पैथोलॉजी तकनीशियन में डिप्लोमा पूरा करना चाहिए. वहीं नेत्र सहायक अधिकारी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं विज्ञान के साथ संबंधित फील्ड की डिग्री होना आवश्यक है.

कितनी है आयु सीमा : पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है. छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष है। ऊपरी आयु सीमा में छूट सरकारी मानदंडों के अनुसार लागू है.

एनएचएम छत्तीसगढ़ भर्ती 2022: आवेदन कैसे करें

आधिकारिक वेबसाइट- cghealth.nic.in पर जाएं

दिखाई देने वाले होमपेज पर, भर्ती लिंक पर क्लिक करें

एक नया लॉगिन/रजिस्टर पेज खुलेगा

एक रजिस्ट्रेशन विंडो खुलेगी

अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके रजिस्टर और लॉगिन करें

आवेदन पत्र भरें और सभी स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें

भुगतान और आवेदन शुल्क और फॉर्म जमा करें

यदि आवश्यक हो तो फॉर्म का प्रिंट आउट लें.

NHM छत्तीसगढ़ कंप्यूटर आधारित टेस्ट में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती करेगा. सीबीटी राउंड क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों का चयन आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए किया जाएगा.