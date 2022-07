देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान होगा. इसमें सभी सांसदों के अलावा विभिन्न राज्यों के विधायक अपने-अपने वोट डालेंगे. पढ़िए पूरी खबर...

राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए 18 जुलाई को वोटिंग (presidential election 2022 ) होनी है. इसके लिए छत्तीसगढ़ में तैयारियां पूरी कर ली (Voting will be done in Chhattisgarh on Presidential election) गई है. यहां प्रदेश के 90 विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. एक विधायक का मूल्य 129 मतों के बराबर (Presidential election between Draupadi Murmu and Yashwant Sinha) होगा.

बघेल कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव ने शनिवार को पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे ( resignation of Panchayat Minister TS Singhdev) दिया है. सिंहदेव के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई हो गया है. सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर रविवार को चुप्पी तोड़ी. इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर सीएम भूपेश बघेल (PL Punia statement on TS Singhdeo resignation) फैसला लेंगे.

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल नहीं (TS Singhdev not attend Congress Legislature Party meeting) हुए हैं. वह राष्ट्रपति चुनाव के बाद सोमवार को दिल्ली ( Congress Legislature Party meeting in raipur) जाएंगे. यहां पर वह कांग्रेस आलाकमान से मिलकर अपनी बात (TS Singhdeo will meet Congress high command in Delhi) रखेंगे.

रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई. इस मीटिंग में कार्यकर्ताओं ने अपनी भड़ास निकाली. कार्यकर्ताओं ने पार्टी के बड़े नेताओं, विधायकों और मंत्री पर उपेक्षा का आरोप लगाया. इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद थे.

सावन के महीने की शुरुआत 14 जुलाई से हो (Sawan 2022) गई है. आज सावन का पहला सोमवार है. इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती (first Monday of Sawan) है. सावन महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती ( sawan somwar 2022) है. इस सावन के पहले (Worship Lord Shiva on the first Monday of Sawan) सोमवार को कैसे करें पूजा पढ़िए यहां.

जीएसटी बढ़ने की वजह से सोमवार से कई वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे. इनमें पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं. आटा, पनीर और दही महंगे हो जाएंगे. टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने निजी विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में रायपुर में प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल को ज्ञापन (NSUI workers in Raipur submitted memorandum to Governor) सौंपा.

छत्तीसगढ़ में शनिवार को भूपेश बघेल कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से शनिवार को कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. रविवार को सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया. सीएम बघेल ने कहा कि "मुझे मीडिया के माध्यम से इसकी सूचना मिली है. अभी तक सिंहदेव का इस्तीफा वाला पत्र मुझे नहीं मिला है. मेरे पास उनका पत्र आएगा तो मैं परीक्षण करा लूंगा. शनिवार को मैंने सिंहदेव को फोन लगाया था. लेकिन फोन नहीं लग पाया. हमारे बीच सब तालमेल है. हम इस संबंध में चर्चा कर लेंगे"

धमतरी के गंगरेल बाध के सभी 14 गेटों को खोल दिया गया है. जिले के सभी बांध में पानी भर चुका है. गेट खोलने से पहले आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया (gates of gangrel dam of dhamtari open) है.

