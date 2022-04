खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव : किसके सिर सजेगा खैरागढ़ का ताज, आज आएंगे नतीजे

खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव (Khairagarh assembly by election) के नतीजे आज आ जाएंगे. मतगणना के बाद खैरागढ़ के खेवनहार का पता चल जाएगा.click here

By Poll Results: एक लोकसभा व तीन विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आज

पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा व एक विधानसभा सहित महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ की एक-एक विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम (By Poll Results) 16 अप्रैल शनिवार को आएंगे. लोकसभा की एकमात्र सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा की किस्मत का फैसला कल हो जाएगा. बाबुल सुप्रियो के इस्तीफा देने के बाद हुई खाली सीट पर वह चुनाव लड़ रहे हैं. वह टीएमसी के उम्मीदवार हैं.click here

बनारस के गंगा घाट पर भक्ति में लीन दिखे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू (vice president venkaiah naidu) शुक्रवार को स्पेशल ट्रेन से अपने परिवार के साथ यूपी के वाराणसी पहुंचे. वो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए. शनिवार को वेंकैया नायडू काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे.click here

43 दिन चलेगी अमरनाथ यात्रा, 20 हजार श्रद्धालु रोज कर सकेंगे दर्शन

अमरनाथ यात्रा (AMARNATH YATRA) इस साल 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी. श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के सीईओ नीतिश्वर कुमार (Nitishwar Kumar, CEO, Shri Amarnathji Shrine Board) ने बताया कि दोनों रूट से कुल मिलाकर 20 हजार श्रद्धालु रोज दर्शन कर सकेंगे. click here

रायपुर रेलवे स्टेशन में मनेगी हनुमान जयंती, सर्वधर्म संकटमोचन मंदिर में भव्य तैयारी

रायपुर रेलवे स्टेशन में इस बार धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जाएगी.स्टेशन परिसर के सर्वधर्म संकटमोचन हनुमान मंदिर (Sarvadharma Sankatmochan Hanuman Mandir Raipur) में तैयारियां पूरी कर ली गई है.click here

Politics on GST Compensation: छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रही जीएसटी राशि, कैसे होगा छत्तीसगढ़ का विकास?

Politics continues on GST in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में जीएसटी राशि नहीं मुहैया होने पर राज्य सरकार लगातार केन्द्र की मोदी सरकार को पत्र लिख कर जीएसटी राशि की मांग कर रही है. छत्तीसगढ़ में इन दिनों जीएसटी राशि पर सियासत जारी है. राज्य सरकार का कहना है कि ऐसे में राज्य में विकास कार्य रुक जाएंगे.click here



साल में दो बार मनाया जाता है हनुमान जन्मोत्सव, पूजन विधि भी है अलग

हनुमान जयंती यानी बजरंगबली का जन्मोत्सव भगवान शिव की नगरी काशी में यह बड़े ही धूमधाम के साथ मनायी जाती है. इसबार 16 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन साल में दो बार हनुमान जयंती पड़ने से कई लोग भ्रमित होते हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण..click here

युद्ध के बावजूद रूस ने भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू की

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है. इसके बावजूद रूस ने भारत को समय से पहले एस-400 की डिलीवरी शुरू कर दी है. पहला स्काड्रन दिंसबर 2021 में आया था. उसकी तैनाती भी की जा चुकी है. दूसरे स्क्वाड्रन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यह फिलहाल दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मानी जाती है. click here.

चीन को राजनाथ सिंह का सख्त संदेश : भारत को अगर किसी ने छेड़ा तो वह छोड़ेगा नहीं

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) ने चीन (China) को अमेरिका की धरती से सख्त संदेश देते हुए कहा कि अगर भारत (India) को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वह भी बख्शेगा नहीं. click here

जम्मू कश्मीर : आतंकियों ने सरपंच की गोली मारकर हत्या की

जम्मू कश्मीर (jammu kashmir) में फिर आतंकी वारदात सामने आई है. आतंकियों ने एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी है (Sarpanch Shot Dead). एक दिन पहले ही सुरक्षाबलों ने चार आतंकियों को ढेर किया था.click here